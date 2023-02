„ Fasching wie vor 50 Jahr“: Unter diesem Motto findet am Sonntag, 19. Februar, der Jubiläums-Faschingsumzug in Westheim statt. Beginn ist um 13.11 Uhr, teilt der Vereinsring mit. Die Dorfsperrung erfolgt ab 12.30 Uhr.

Gemeinsam soll auf die Ursprünge zurückgeblickt werden. Deshalb werde besonders viel Wert auf „klein, aber fein“ gelegt. Dies bedeutet, dass nur Fußgruppen und kleine Faschingswagen mit Zugmaschinen bis max. 50 PS zugelassen werden. Alle Infos gibt es auf dem Anmeldeformular unter westheim-unterfranken.de.

Der Zug verläuft wie 2019 (Paulstraße, Westheimer Straße, Schrankenberg, Wiedenstraße, Lerchenweg, Westheimer Straße, Festgelände). An allen Einlasspunkten steht professionelle Security, die Rucksackkontrollen auf den Jugendschutz durchführt. Die Sicherungsumlage beträgt 2 Euro an den Einlasspunkten. Außerdem gibt es eine Ausweiskontrolle (Security) für den abgesperrten Partybereich Ü18 (Einlass nur ab 18 Jahren). Die Faschingswagen müssen 30 Minuten nach dem Umzug die öffentlichen Straßen räumen (Parkverbot). Nach dem Umzug ist Festbetrieb am Platz des GeFiGa-Heims. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Auf die Anmeldungen und Gäste freut sich der Vereinsring. red