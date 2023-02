Nach zwei Jahren Abstinenz ist es wieder so weit: Der traditionelle Faschingszug in Gräfendorf startet am Faschingssonntag, 19. Februar, um 13.31 Uhr. Die Gruppen stellen sich ab 12.30 Uhr bis spätestens 13 Uhr am Bahnhof im Flurweg auf.

Wie das Gräfendorfer Gauditeam „Down under“ mitteilt, sind nur noch Fußgruppen mit Handwagen bzw. Gruppen mit Kleinstfahrzeugen (Quad, Agria, Rasentraktor oder ähnliches) erlaubt – Traktoren oder Sattelzüge sind nicht mehr zulässig. Zutritt zum Partyzelt ist erst ab 18 Jahren (keine Anerkennung von Erziehungsbeauftragungen nach dem Jugendschutzgesetz als Begleitung von Jugendlichen unter 18 Jahren).

Der Faschingszug führt auf der Hauptstraße durch das Dorf und endet an der Turnhalle der Verbandsschule. Nach dem Zug geht die Party weiter in den Vereinsheimen, im Café von Bäcker Sorrentino, beim Kinderfasching in der Turnhalle oder im großen Partyzelt auf dem Schulhof.

Es wird darauf hingewiesen, dass wieder eine verstärkte Polizeikontrolle und eine Einlasskontrolle zum Partyzelt durchgeführt werden. Die Polizei wird unter anderem Personen/Zuschauer kontrollieren, die PET-Flaschen mitführen und noch nicht volljährig sind. Mitzubringen ist laut Pressemeldung der Personalausweis, um der Polizei die Arbeit zu erleichtern und ins Partyzelt zu kommen.

Verkehrsbehinderungen

Auch in diesem Jahr werden wieder ab 12 Uhr Schnitzel-, Leberkäs- und Fischbrötchen im Dorfladen verkauft sowie Bratwürste am und um den Dorfplatz angeboten. Bestellungen für Gruppen nimmt „Unser Lädle“ unter Tel. 09357/598 14 74 entgegen. Zudem werden auch schon bei der Aufstellung im Flurweg Bratwürste und Getränke zum Verkauf angeboten.

Durch den Faschingszug kann es in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr zu starken Verkehrsbehinderungen in Gräfendorf kommen. Die Freiwillige Feuerwehr Gräfendorf übernimmt vor Ort die Verkehrsregelung. red