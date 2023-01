Beim Ordensabend der Gauaschacher Carnevals Abteilung (GCA) wurden verschiedene Persönlichkeiten für ihre Verdienste geehrt.

Die Ehrennadel in Silber für 2022 ging an Markus Göbel. Dieser trat seit der Gründung der Gauaschacher Prunksitzungen in verschiedensten Parts auf. In der Gruppierung MSS war er eine feste Größe und bereicherte das Treiben als Narr auf der Bühne. Als „Dr. Göbel“ im Trio Pelzig sowie im Duett mit Daniel Ziegler ist er nicht mehr von der Bühne zu denken. Er setzte sich für die Jugendarbeit ein. Als Texter und Lehrer für Wortbeiträge studierte er mit diversen Gruppen ihre Rollen ein und übernahm auch selbst eine. Er ist seit Anbeginn des Faschingstreibens bis heute aktiv.

Die Ehrennadel in Silber für 2023 ging an Julia Weissenberger und Gerhard Scheuerer. Gerhard Scheuerer war von 1999 bis 2008 als Tänzer im Männerballett aktiv, 2002 Kassenwart bei den Veranstaltungen und Abrechnungen, in der Session 2006/2007 Faschingsprinz, Akteur bei Sketchdarbietungen der Gruppe MSS sowie im Trio „Pelzig“ seit 2017 als Trunkenbold Hartmut bekannt. In der Session 2019 und 2020 trat er im Duo mit seinem Sohn Max auf und betrachtete das Treiben des Dorfes aus närrischer Seite.

Julia Weissenberger war von 2006 bis 2013 Tänzerin der Showtanzgruppe, 2007 bis 2013 Trainerin des Männerballetts, und von 2011 bis heute als Trainerin der Kindergruppe „Minis“ in der Verantwortung.

Die Vorstufe für den Till aus Franken erhielt mit dem Verdienstorden 2021 Marina Scheuerer. Marina Scheuerer agierte von 1999 bis 2008 als Trainerin des Männerballetts, 2001bis 2005 war sie Trainerin und Tänzerin Showtanz Frauen, 2003 bis 2006 sowie 2010 hatte sie die Verwaltung Kasse inne, in der Session 2006/2007 glänzte sie als Faschingsprinzessin sowie als Abteilungsleiterin der GCA, seit 2014 bis heute hat sie das Amt als Gardebetreuerin inne.

Den Verdienstorden für 2022 erhielten Winfried Feser und Christoph Hartmann . Winfried Feser ist GCA-Mitglied seit 2002. 2002, 2004, 2009 war er als Akteur der Darbietungen „Alte Herren“, 2008 Akteur im Sketch der GCA zu sehen. Seit 2004 bis heute ist er als Organisator für Aufbau, Sitzplan-Marketing und Ticketverkauf zuständig. Von 2004 bis heute ist er für die Abendkasse Weiberfasching tätig. Mitorganisation Auswurfmaterial sowie Sponsorensuchender waren ebenso in seinem Tätigkeitsbereich.

Christoph Hartmann ist GCA-Mitglied seit 2002/03, von 2011 bis heute ist er Schatzmeister. Seit 2004 bis heute für die Abendkasse Weiberfasching integriert, Mitorganisation Auswurf- und Werbematerial oblagen ihm ebenso. Als Akteur bei diversen Sketchen war er ebenso zu sehen.

Den Verdienstorden 2023 bekam Hartmut Meder. Hartmut Meder ist GCA-Mitglied seit 2002, Ansprechpartner und Organisationsleiter Faschingszug in den Anfangsjahren, anschließend Wechsel in den Aufgabenbereich Technik/Leitung. Dort war er eigenverantwortlich für die Leitung Bühnenhelfer sowie für die Helfer im Bereich Technik, Belichtung, Beschallung tätig. Von Anfang an war er als Akteur mitunter bei den „alten Herren“ sowie bei den Sketcheinlagen der GCA und der Villa-Hammerschmitt auf der Bühne präsent. Als Sitzungspräsident fungierte er in der Session 2012/2013. Von 2013 bis 2015 war er stv. Gesellschaftspräsident. Seit 2010 bis heute ist er für die Auflistung und Planung der Teilnehmer für Auswärtstermine zuständig.

Till von Franken 2022 für Werner Vorndran: Ein Urgestein ist Werner Vorndran, denn er war Gründungsmitglied der GCA. Schriftführer seit 2004 bis 2022 sowie stellvertretender Gesellschaftspräsident von 2006 bis 2007. Er ist Ehrensenator seit 2010. Er war lange Jahre als Büttenredner und bei diversen Sketcheinlagen aktiv.

Der Sessionsorden 2021 erhielt Raimund Spahn, der seit Bestehen der Prunksitzungen 2001 in verschiedensten Wort-und Tanzeinlagen auf der Bühne steht.

Den Sessionsorden 2022 ging an Cynthia Teubert und Melanie Schmähling. Cynthia Teubert stand erstmals 2001 bis 2004 als Akteurin bei diversen Sketchen auf der Bühne. Von 2006 bis 2013 war sie Tänzerin bei der Showtanzgruppe, und ab 2013 bis heute ist sie als Trainerin der Kindershowtanzgruppe „Minis“ im Einsatz.

Von 2006 bis 2011 war Melanie Schmähling Tänzerin der Prinzengarde, 2011/2012 Tänzerin der Showtanzgruppe, 2013 Akteurin des Showauftrittes „ Spice Girls “. 2019 bis 2020 tanzte sie in der Gruppierung „Aerobic Damen“ mit, und zusätzlich trainiert sie ab 2019 das Männerballett bis heute.

Der Sessionsorden vom FVF 2023 ging an folgende Personen:

Steffen Richter ist seit 2014 GCA-Mitglied und seit 2015 bis heute stellvertretender Abteilungsleiter und Gesellschaftspräsident. Mitunter ist er für die Bestellung der Hausorden und dem GCA-Narrentrunk zuständig.

Emily Karl war 2016/17 Trainerin der Purzelgarde und Tänzerin der Prinzengarde, 2017/18 Trainerin der Purzelgarde und Trainerin des Tanzmariechens sowie Tänzerin der Prinzen- und Showtanzgarde.

Von 2018 bis 2020 war sie Tänzerin der Show- und Prinzengarde und von 2018 bis heute Trainerin des Tanzmariechens. red