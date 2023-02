Dieses Jahr wird ein neuer Radweg von der Einmündung der Kasernenstraße ( Kino ) entlang des Nordrings bis etwa 100 Meter vor der Einmündung in die Salinenstraße (Hausen) gebaut.

Dort wird der Radweg über die Salinenstraße an den bestehenden Radweg Richtung Gradierbau/Hausen angeschlossen, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. Das neue Streckenstück wird 1,38 Kilometer lang sein. Mit dem neuen Weg gelangen Kinder und Jugendliche, die mit dem Rad unterwegs sind, sicherer zu den Schulen, so die Stadt weiter. Außerdem wird der Gehweg ertüchtigt. „Wir wollen greifbare Ergebnisse erzielen und nicht abstrakt diskutieren. Das klappt nun wieder“, so Oberbürgermeister Dirk Vogel laut Pressemeldung.

Die Baumaßnahme startet bereits in diesen Tagen mit Baumfällarbeiten. Diese sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Entsprechende ökologische Ausgleichsmaßnahmen sind entwickelt und werden zeitnah umgesetzt, heißt es weiter. Mitte des Jahres ist voraussichtlich der eigentliche Baubeginn. Ende des Jahres soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Bauherr ist das Staatliche Bauamt. red