Womöglich Schlimmeres verhindert haben zwei Pkw-Fahrer am Montag 13. März, in Burglauer . Gegen 20 Uhr bemerkten sie unabhängig voneinander, dass der vor ihnen fahrende 67-Jährige auf der Staatsstraße 2445 bei Burglauer zunehmend die Kontrolle über sein Auto verlor. In einem geeigneten Moment, als er in Bad Neustadt an einer roten Ampel anhielt, war es den 24- und 34-Jährigen möglich, den Fahrzeugschlüssel abzuziehen. Gemeinsam mit den hinzugerufenen Polizeibeamten der Inspektion Bad Neustadt wurde der Fahrer einem Rettungsdienst übergeben, denn es habe sich der Verdacht erhärtet, dass der Mann an einer Unterzuckerung litt, wie es im Polizeibericht heißt. Dass er Alkohol oder andere Rauschmittel zu sich genommen hat, könne man praktisch ausschließen. Durch das tatkräftige Einschreiten der Zeugen, die unabhängig voneinander die Notsituation

erkannten, hätten eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer sowie vermutlich

schwerwiegende Gesundheitsschäden für den 67-Jährigen abgewendet werden können. Die Polizei ermittelt aber noch, ob der Fahrer vielleicht mit seinem Wagen irgendwo Schäden verursacht hat. pol