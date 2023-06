Die Gemeinde Oerlenbach sucht für das Gemeindemobil ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer. Die Fahrten finden hauptsächlich dienstags und freitags statt, teilt die Gemeinde mit.

Dienstags finden die Ärztefahrten statt. Das heißt, es werden verschiedene Ärzte in Bad Kissingen angefahren. Die Mitfahrenden melden sich rechtzeitig bei der Gemeindeverwaltung an, so dass die Fahrer einen Tag vorher telefonisch informiert werden. Die Fahrt findet zwischen 8 und 12 Uhr statt.

Freitags findet die Einkaufsfahrt für den Ortsteil Ebenhausen statt. Das heißt, es werden die Supermärkte oder auch mal die Bank in Oerlenbach angefahren. Die Mitfahrenden melden sich rechtzeitig bei der Gemeindeverwaltung an, so dass die Fahrer einen Tag vorher informiert werden. Die Fahrt findet zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr statt.

Sowohl dienstags als auch freitags werden die Mitfahrenden zu Hause abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Abholung des Gemeindemobils ist am gemeindlichen Bauhof in Oerlenbach. Die Einkaufsfahrt am Donnerstag für Rottershausen, Eltingshausen und Oerlenbach wird derzeit kaum in Anspruch genommen.

Die Seniorenbeauftragte Karin Haut macht regelmäßig eine Fahrereinteilung über mehrere Monate. Umso mehr Fahrer zur Verfügung stehen, desto seltener muss eine Fahrt übernommen werden. Bei Interesse bitte melden bei Vanessa Parente , Tel. 09725/710 114 oder per E-Mail unter vanessa.parente@oerlenbach.de red