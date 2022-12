Die Stadt Bad Kissingen und der Förderverein Freunde des Wildparks Klaushof haben den Nikolaus eingeladen, und dieser kommt am 3. Advent, Sonntag, 11. Dezember, den gesamten Nachmittag in den Wild-Park Klaushof. Kleine und große Besucherinnen und Besucher können den Nachmittag mit ihm zusammen bei den Tieren im Wald verbringen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Gemeinsame Fackelwanderung

Von 13 bis 18 Uhr wird einiges geboten. Der Nikolaus ist den gesamten Nachmittag da und steht den Kindern gerne Rede und Antwort.

Um 14 Uhr kann man live bei einer Wildtierfütterung dabei sein, und um 16 Uhr gibt es eine gemeinsame Fackelwanderung mit dem Nikolaus durch den Wild-Park. Am offenen Feuer werden Stockbrot, Bratwürste und Gulasch zubereitet und die Freunde des Wildparks Klaushof sorgen für Kaffee, Kuchen, Glühwein und Kinderpunsch. Das Forsthaus Klaushof bietet darüber hinaus an einem Stand auch vegetarische Gerichte an.

Das Naturerlebniszentrum Rhön, die Bayerische Staatsforsten und die Lebenshilfe bieten außerdem ein Mitmachprogramm für Kinder an, bei welchem kleine Kunstwerke aus natürlichen Materialien hergestellt werden können, so die Mitteilung weiter. red