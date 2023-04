Ab Montag, 17.April, ist die Registrierung für Aussteller der Jobmesse der Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen freigeschaltet. Die Online-Registrierung ist bis einschließlich Mittwoch, 31.Mai, über die Website jobmesse-kissingen.de/fuer-aussteller/ möglich.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Registrierung sind zwei Bedingungen: Das Unternehmen muss seinen Sitz oder eine Niederlassung im Landkreis Bad Kissingen haben. Der Betrieb muss mindestens eine Festanstellung in Voll- oder Teilzeit zu vergeben haben. Die Jobmesse selbst findet am 14. Oktober 2023 in der Wandelhalle von Bad Kissingen statt, teilen die Wirtschaftsjunioren mit.

Die ersten Ausstelleranfragen seien bereits vor mehr als sechs Monaten eingetroffen, erklären Sebastian M. Bünner (Stadt Bad Kissingen ) und Alex Hahn (Höchemer Bürokonzepte), die beide im Leitungsteam der Jobmesse sind.

„Unser Ziel ist es, in der Region lebende Fach- und Führungskräfte im Landkreis zu halten beziehungsweise zurückzuholen sowie Menschen aus Nachbarlandkreisen mit Bad Kissinger Unternehmen bekannt zu machen,“ berichten Julia Meder (Meder Bestattungen) und Philip Mühle (Werbetechnik Mühle), die beide wieder Teil des Jobmesse-Organisationsteams sind. Neu hinzugekommen ins Orgateam sind Lea Köllmer (Hörakustik Köllmer) und Anne Schebler (Schebler Metalltechnik).Weitere Infos unter: www.jobmesse-kg.de