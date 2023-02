Enorm gestiegen sind die Ausleihzahlen in der Pfarrbücherei Riedenberg seit der Pandemie . Das ehrenamtliche Team hat knapp 2500 Medienausleihen und 1335 Besucher registriert, wie es in einer Meldung an die Presse heißt. Elf neue Leserinnen und Leser konnten im Laufe des Jahres dazugewonnen werden.

Außerdem konnte die Bücherei durchgängig geöffnet bleiben, vom Büchereiteam wurden 379 Stunden zur Betreuung der Pfarrbücherei aufgebracht, heißt es weiter.

Die großen und kleinen Leserinnen und Leser können derzeit aus 3309 Medien auswählen. Im vergangenen Jahr wurde der eigene Bestand um 147 neue Medien erweitert und zur Ergänzung des Buchbestandes wurden 140 Bücher aus der Austauschbücherei des Medienhauses Würzburg eingestellt.

Im vergangenen Jahr haben auch die Schüler der 1. Grundschulklasse mit ihrer Lehrerin Christine Fischer die Bücherei kennengelernt und einen Gutschein für die Jahresgebühr erhalten. Die Vorschulkinder des Kindergartens wurden unter der Leitung von Hildegard Fröhlich an insgesamt drei Terminen büchereifit gemacht und dürfen sich jetzt „Büchereifuchs“ nennen.

Das Team der Pfarrbücherei könnte noch Verstärkung gebrauchen, heißt es in der Pressemeldung. Geöffnet ist die Bücherei immer mittwochs von 18.30 bis 19.30 und samstags von 14 bis 15.30 Uhr. red