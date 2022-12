„ Kinder stärken – Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“, so lautet das Motto der Aktion Dreikönigssingen im kommenden Jahr 2023.

Wie im vergangenen Jahr hat das Sternsingerteam der Pfarrei Herz Jesu Bad Kissingen Segenstütchen gepackt, in welchen sich ein Segensaufkleber für die Tür und Informationen zu den Sternsingerprojekten sowie zu den Spendenmöglichkeiten befinden.Wie es in der Mitteilung aus dem Pfarrbüro heißt, werden diese Tütchen nach Neujahr in den katholischen Kirchen und verschiedenen Geschäften in der Stadt Bad Kissingen zum Mitnehmen ausliegen.

Für die Aktion Dreikönigssingen spenden kann man auch online, und zwar unter sternsinger.de/ihowftxl. Umschläge mit Spenden können auch im Pfarrbüro in der Hartmannstraße 4 abgegeben oder eingeworfen werden, so die Information aus dem Pfarrbüro.

Es werden auch in 2023 wieder Sternsingergruppen durch die Straßen ziehen.Wer einen Besuch der Sternsinger bei sich zu Hause wünscht, kann sich noch bis Donnerstag, 22. Dezember, im Pfarrbüro anmelden.

Gesucht werden außerdem noch Kinder und Jugendliche ab der zweiten Klasse, die an der Sternsingeraktion teilnehmen wollen. Anmeldung hierfür ist bis 19. Dezember im Pfarrbüro möglich. Ein erstes Treffen findet dann am Dienstag, 20. Dezember, um 17 Uhr im Pfarrzentrum statt. sek