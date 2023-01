Am 11. Mai 2023 startet in Bad Kissingen zum vierten Mal das weiterbildende Zertifikatsstudium Personalmanager/in (FH) Psychologie und Recht, das von der Hochschule Schmalkalden in Kooperation mit dem Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum RSG Bad Kissingen durchgeführt wird.

Hintergrund der berufsbegleitenden Weiterbildung sind die Megatrends Demografie, Fachkräftemangel und Digitalisierung, die ein Weiter- und Umdenken des gesamten Personalmanagements erfordern. Bei der Einstellung und Weiterentwicklung des Personals sind nicht nur fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse notwendig, sondern auch grundlegende rechtliche Fähigkeiten sowie psychologische Kompetenzen. Diese werden im neuen Zertifikatsstudium vermittelt, verbunden mit verwandten Bereichen wie zum Beispiel Coaching und Konfliktlösung, heißt es in einer Pressemeldung.

Interessant ist demnach das Studienangebot somit insbesondere für Mitarbeiter/innen im Personalmanagement , Führungskräfte, Berater/innen, Mediatoren und Coaches. Der Lehrplan zeichnet sich durch eine durchgängige Fokussierung auf die Anforderungen der Praxis aus, so dass die erlernten Fähigkeiten direkt in den jeweiligen Unternehmen umgesetzt werden können.

Zeitlich umfasst das Zertifikatsstudium zwei Semester, wobei Selbststudien und Präsenzphasen so konzipiert sind, dass sich Berufstätigkeit und Studium optimal vereinbaren lassen. Der überwiegende Anteil der Vorlesungen findet im RSG Bad Kissingen statt. Anmeldungen für einen Studienplatz sind online möglich - es sind noch Plätze frei. Interessenten erhalten weitere Informationen im RSG Bad Kissingen , Sieboldstr. 7, 976 88 Bad Kissingen , Tel.: 0971/723 60 sowie unter rsg-bad-kissingen.de, Anmeldungen online unter hs-schmalkalden.de red