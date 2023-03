Das Frühjahr/Sommer-Semester der Städtischen Volkshochschulen Bad Kissingen und Hammelburg ist angelaufen, hier und da gibt es noch freie Plätze in Kursen, die in Kürze beginnen werden.

Von eBay bis Hundesprache

Die Kurse, die am Dienstag, 14. März, beginnen sind: Ausdruckstanz für Kinder ab vier Jahren in Hammelburg, Einführung in den Umgang mit dem Internetauktionshaus eBay in Bad Kissingen , in Hammelburg gibt es einen Vortrag zur Deportation und Ermordung von behinderten Menschen während des Nationalsozialismus und in Burkardroth eine zweiteilige Veranstaltung, die aufzeigt, wie man natürliche Ressourcen wie Solar, Erdwärme oder Wasserstoff zu Hause nutzen kann. Für diese Angebote sind noch Plätze buchbar.

Mit der Vielfalt im Angebot geht es munter weiter, und noch buchbar sind ein ganztägiger Excel-Grundkurs in Bad Kissingen am Samstag, 18. März, und ein Kochkurs in Oerlenbach, auch am 18., der in die pakistanische, chinesische und indische Küche einführt. Am 20. gibt es zwei Vorträge zur Hundesprache (ohne Teilnahme von Hunden) und zur Patientenverfügung in Bad Kissingen .

Am 21. geht es dann in Bad Brückenau um die Patientenverfügung, während in Bad Kissingen der Umgang mit Viren, Würmern und Trojanischen Pferden im PC erklärt wird. Wer am 18. auf den Geschmack gekommen ist, kann seine Erfahrungen mit der indischen Küche am 23. und 24. März erweitern.

Am 24. kann man sich in Hammelburg über das Thema Hypnose informieren und am 30. März in Bad Kissingen mehr über das Wahlrecht, die „DNA“ der Demokratie am Beispiel der Landtagswahl, erfahren.

Ausführliche Kursbeschreibungen und noch mehr mögliche Kurse und die online-Anmeldung sind auf vhs-kisshab.de zu finden. red