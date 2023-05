Ärztinnen und Ärzte aus dem gesamten Bundesgebiet nahmen am Kursmodul I „ Balneologie “ (Bäderheilkunde) der Akademie für Gesundheitswirtschaft des RSG Bad Kissingen teil, das in Kombination mit dem Kursmodul II „Medizinische Klimatologie“ die Voraussetzung für den Erwerb der Zusatzbezeichnung Badeärztin/Badearzt ist, heißt es in einer Pressemitteilung des RSG.

Seit diesem Jahr können in Kurorten tätige Ärztinnen und Ärzte die gemäß neuer Weiterbildungsordnung auf zwei Module mit je 40 Unterrichtsstunden reduzierte Zusatzweiterbildung „ Balneologie und Medizinische Klimatologie“ komplett in Bad Kissingen absolvieren.

Exkursion in die Staatsbäder

Neben der Vermittlung der erforderlichen theoretischen Kenntnisse standen praktische Erfahrungen in den Formen und Wirkungsweisen balneologischer Anwendungen im Vordergrund. Durchgeführt wurde die Weiterbildung unter Mitwirkung des Instituts für Evidenzbasierte Kurortmedizin in Bad Kissingen . Zur Erweiterung der praktischen Einblicke erfolgte zudem eine Exkursion von Bad Kissingen aus in die weiteren Staatsbäder Bad Bocklet und Bad Brückenau.

Das Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum RSG Bad Kissingen mit seiner Akademie für Gesundheitswirtschaft ist in Bayern einer der erste Anbieter der durch die Bayerische Landesärztekammer anerkannten neuen Weiterbildung, heißt es weiter.

Zahlreiche Kurorte beklagen bereits einen Mangel an ausgebildeten Badeärztinnen und Badeärzten, die gerade vor dem Hintergrund des Angebots der Ambulanten Badekur als neuer Pflichtleistung der Krankenkassen eine interessante zusätzliche Leistung in den Kurorten erbringen können. Das Kursmodul II „Medizinische Klimatologie“ wird vom 20. bis 23. September in Bad Kissingen durchgeführt – es sind noch Plätze verfügbar.

Weitere Informationen dazu gibt es im Rhön-Saale Gründer- und Innovations-zentrum RSG Bad Kissingen , Tel.: 0971/723 60, E-Mail: kontakt@rsg-bad-kissingen.de sowie im Internet unter rsg-bad-kissingen.de. red