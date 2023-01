Der Kirchenvorstand der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Bad Kissingen lädt mit seiner Vorsitzenden Pfarrerin Jacqueline Barraud-Volk zu einer Gemeindeversammlung ein. Diese findet im Anschluss an den Gottesdienst am Sonntag, 22. Januar, um 10.30 Uhr in der Erlöserkirche (Prinzregentenstraße 9 in Bad Kissingen ) statt. Das Kirchenrecht sieht Gemeindeversammlungen vor als eine besondere Möglichkeit zur Beratung und Information wichtiger Gemeindeangelegenheiten, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirche. Die Kirchengemeinde nutzt diese, um über das Licht-Forum, das neue Haus der Evangelischen Kirche in Bad Kissingen zu informieren. Die Kirchengemeinde ist innerhalb der bayerischen Landeskirche Vorreiterin in Bezug auf das Immobilienmanagement. In Zukunft werden sich Kirchengemeinden nicht mehr alle Häuser, die es in der Vergangenheit gab, leisten können. Die Bad Kissinger Kirchengemeinde hat sich deshalb in den vergangenen Jahren von all ihren Pfarrhäusern und auch dem großen Evangelischen Gemeindehaus in der Salinenstraße getrennt. Nun soll das älteste Pfarrhaus der Gemeinde in der Von-Hessing-Straße 4 saniert sowie barrierefrei und inklusiv umgestaltet werden. Erste Pläne zum Licht-Forum werden präsentiert und es wird Zeit für Fragen und Anregungen geben. Die Veranstaltung, die öffentlich ist, soll circa 45 Minuten dauern, die Bankheizung unter den Kirchenbänke wird eingeschaltet sein, heißt es in der Mitteilung weiter. red