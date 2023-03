Massa in Italien, Vernon in Frankreich und Eisenstadt in Österreich – das sind die Partnerstädte , zu denen Bad Kissingen dank dem Städtepartnerschaftskomitee e. V. seit vielen Jahren intensive Kontakte pflegt. Neu auf der Wunschliste steht Teplice in Tschechien, wo man mit einem Schüleraustausch den Kontakt startete. Und für Präsidentin Maren Schmitt gilt: „Mit guten Ideen wollen wir diese Beziehung wachsen lassen.“

Für den Verein war 2022 ein Jahr, „in dem wir vieles nachholen konnten, was wir durch Corona passt haben“. Die Wahrheit ihrer Aussage belegte Maren Schmitt auf der Mitgliederversammlung mit einem chronologischen Rückblick. Aufgelistet wurden die erfolgreichen Teilnahmen auf der Messe in Vernon sowie an den Wein- und Genusstagen in Eisenstadt, die Weihnachtsspende an den Kliegl-Kindergarten, die die spielerische Sprachförderung zum Ziel hatte, und die Teilnahme an einem Festakt in Massa, zu dem die italienische Stadt alle Partnerstädte eingeladen hatte.

Überraschend wurde man Standbetreiber auf dem Rakoczyfest , weil man nach der coronabedingten Absage von Massa und Vernon die Gäste aus Eisenstadt auf dem Rathausplatz nicht alleine lassen wollte. Auch wenn es für die Vereinskasse lohnenswert war, so war es für Maren Schmitt „ein schönes Gemeinschaftserlebnis, aber eine Ausnahme“.

Damit der Schüleraustausch wieder Tritt fassen kann und die Völkerverständigung vorangebracht werde, wurden Schulen und Jugendliche finanziell und ideell unterstützt.

Im Bericht von Schatzmeister Dr. Johannes Brath zeigten sich die gesteigerten Aktivitäten durch ein Abweichen der Planzahlen von den Istzahlen. Insgesamt beliefen sich die Einnahmen auf 73.660 Euro und die Ausgaben auf 68.268 Euro, wobei gerade die Vereinsfahrten als durchlaufende Positionen zu sehen sind. Der Überschuss wurde den Rücklagen zugeführt.

Dr. Brath bezifferte den Mitgliederstand auf 230 Personen. Weil das Komitee aus Vernon Mitglied im Verein werden möchte, wurde die Beitragsordnung um diese Möglichkeit ergänzt. Die 47 anwesenden Mitglieder beschlossen, Vereine und Körperschaften zum Beitrag von 50 Euro/Jahr sowie Firmen und juristische Personen für 100 Euro/Jahr aufzunehmen. „Alles einwandfrei erfasst und übersichtlich dargestellt“, so die Kassenprüfer. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Ebenso einstimmig wurde der Haushaltsplan für 2023 in Höhe von knapp 50.000 Euro beschlossen.

In diesem finanziellen Rahmen steckt auch eine Summe für die Ausgestaltung vom „Platz der Partnerstädte “, der im Frühjahr eingeweiht werden soll. Für das Jahr 2023 sind außerdem die Teilnahme an den Messen in den Partnerstädten und weitere Aktivitäten geplant, zum Beispiel die Teilnahme an den Vereinstagen der Stadt oder die Einladung von örtlichen Vereinen zu Präsidiumssitzungen, womit man Musik- oder Sportvereine für einen Austausch mit Massa, Eisenstadt oder Vernon gewinnen möchte. Im Rahmen der Neuwahlen bedankte sich Wahlleiter Thomas Leiner im Namen der Stadt für die vertrauensvolle Zusammenarbeit: „Die Partnerschaften sind bei euch in guten Händen.“

Bei den Neuwahlen wurde das Präsidium bestätigt: Präsidentin blieb Maren Schmitt, Vize-Präsidenten wurden Renate Horch und Michael Eber, Schriftführer blieb Isabel Vorbeck. Schatzmeister ist weiter Dr. Johannes Brath. Beisitzer wurden Eva Knauer und Norbert Koloczek (für Eisenstadt), Albrecht Back und Annette Späth (für Massa), Peter Hinz und Ulrike Weilbach (für Vernon) sowie Christian Brand und Susanne Walter (Jugend/Schulen). Kassenprüfer blieben Otto Funck und Florian Kessler.

Eine besondere Würdigung hatte sich das Präsidium ausgedacht: Ehrenmitgliedschaften erhielten Michel Guibout aus Vernon und Franco Tortorella aus Massa - „Zwei Mitglieder, die sich mit ganzen Herzen eingebracht und dafür gesorgt haben, dass die Beziehungen zwischen unseren Städten wachsen und gedeihen.“ Die Urkunden werden bei nächster Gelegenheit übergeben.

Für 20-jährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Peter Weidisch, Kay Blankenburg , Gertrud Groß, Doris Vogel, Gertraud Barthel, Burkhard Ascherl und Hans-Joachim Raab. kws