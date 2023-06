Laboklin, das Fachlabor für veterinärmedizinische Labordiagnostik mit Sitz in Bad Kissingen , wurde erneut als Arbeitgeber mit „sehr gut“ bewertet und mit dem Siegel „Top Arbeitgeber “ des Deutschen Instituts für Qualitätsstandards und -prüfung (DIQP) ausgezeichnet.

Im Rahmen der Zertifizierung gibt es eine Befragung der Mitarbeiter, die anonym und freiwillig teilnehmen. Zusätzlich wird der Bereich der Arbeitgeberleistungen wie zum Beispiel Vergütung, Weiterbildungsmöglichkeiten und Extras bewertet.

Die Laboklin GmbH & Co. KG hat in der unabhängigen Bewertung besonders mit der flexiblen Arbeitszeitgestaltung und Zusatzleistungen, zum Beispiel im Bereich der Gesundheitsförderung, punkten können, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Zudem wurden die Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Unternehmen durchweg positiv aufgenommen und bewertet. Die Belegschaft hat dabei eine klare Weiterempfehlung für das Fachlabor als Arbeitgeber ausgesprochen.

Dr. Elisabeth Müller , Geschäftsleitung der Laboklin GmbH & Co. KG, ist zufrieden mit dem Ergebnis: „Unsere Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource. Nur mit einem zufriedenen und motivierten Team können wir täglich unser Bestes geben und unseren Erfolg vorantreiben. Gleichzeitig haben wir noch einige Punkte ausgemacht, bei denen wir uns weiter verbessern können – keine Frage, dass wir die in den nächsten Monaten angehen und möglichst viel davon umsetzen wollen!“

Oliver Scharfenberg, Geschäftsführer der SQC-Qualitycert, gratuliert zur Auszeichnung. Seit Gründung des Labors 1989 ist die Mitarbeiterzahl von 13 auf über 600 gestiegen. Inzwischen sind jährlich mehr als 40 Azubis in drei Ausbildungsberufen zu finden. Das Labor ist Mitglied im Familienpakt Bayern, gehörte 2018 und 2021 zu Bayerns Best 50, 2021 und 2023 zu den TOP 100 innovativsten Unternehmen Deutschlands und war beim großen Preis des Mittelstands 2020 Preisträger. red