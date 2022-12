Nach dem schweren Raubüberfall am Samstagabend wurden die Ermittlungen der Kriminalpolizei Aschaffenburg auch über den Sonntag fortgesetzt. Gegen 18 Uhr war die Info über eine verletzte Frau in einem Einfamilienhaus in der Rodenbacher Straße auf Höhe der dortigen Gärtnerei eingegangen. Laut Polizeibericht wurden die Frau und ihr Ehemann von vier Unbekannten gegen 17.30 Uhr an ihrer Haustür überwältigt. Das Ehepaar wurde schwer verletzt und befindet sich immer noch im Krankenhaus. Kurze Zeit später flüchteten die Männer mit Bargeld und Schmuck.

Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen dunklen Kombi mit gelben Kennzeichen mit schwarzer Aufschrift und dem Teilkennzeichen „L“. Im Zusammenhang mit dem Fahrzeug gingen mehrere Hinweise ein, anhand derer die Fluchtrichtung des Fahrzeugs rekonstruiert werden kann.

Es erfolgte zudem eine Absuche mit Personensuchhunden nach möglichen Hinweisen, die zu den Tätern führen. Zudem wurden die beiden Bewohner des Einfamilienhauses nochmals zur Sache vernommen.

Die Ermittler der Kriminalpolizei richten mehrere Fragen an die Bevölkerung: Wem ist der genannte Pkw am Samstag oder bereits zuvor im Bereich der Rodenbacher Straße oder in Alzenau aufgefallen? Wem sind zwischen 17.30 und 18 Uhr Personen im Bereich des Tatorts aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zu dem Fluchtfahrzeug machen? Wem liegen möglicherweise Dashcam-Aufnahmen des Fluchtfahrzeugs vor? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Der Raubüberfall wird am Mittwoch, 7. Dezember, in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY vorgestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/8571 733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden. pol