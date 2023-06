Den Titel „Erinnerungen“ trägt Robert Höflings Ausstellung in der Stadtpfarrkirche St. Johannes , die am Sonntag, 11. Juni, um 17 Uhr in der Vernissage eröffnet. Der Neffe Höflings, Peter Angelmeier, und Höfling-Freund Ewald Hupp stellten in Kooperation mit Dr. Jürgen Emmert, Kunstreferent des Bistum Würzburg und Stadtpfarrer Thomas Eschenbacher die Ausstellung mit verschiedenen Werken in der katholischen Stadtpfarrkirche zusammen.

Zahlreiche Hammelburger haben den 1997 verstorbenen, extravaganten Künstler noch in Erinnerung. Höfling studierte von 1946 bis 1950 an der Akademie der Bildenden Künste in München und verbrachte danach sein nahezu ganzes Leben im Schatten der Hammelburger Stadtpfarrkirche . Zeitlebens war die Verbindung von Kunst und seinem Glauben Ausdruck seines Schaffens.

Auch als Restaurator tätig

Werke wie der Altar der Christkönigskirche im Lager Hammelburg zeigen seine Frömmigkeit ebenso wie der „ Christus im Lehnstuhl“, der seine kritische Auseinandersetzung mit der Kirche, Gott und der Welt veranschaulicht.

Robert Höfling hat neben seiner Tätigkeit in der Bildenden Kunst auch als Restaurator gearbeitet. Unter seiner Leitung wurden in den Jahren 1956 bis 1958 die Ölbergkapelle von der Langhauswand der Pfarrkirche an ihren neuen Standort an der Südwest-Seite der Kirche verlegt.

Fenster der Stadtpfarrkirche

Auch die Fenster im Hochchor der Stadtpfarrkirche sind nach seinen Entwürfen gestaltet und spiegeln im Morgensonnenlicht farbenfroh den Auferstehungs-Gedanken wider, der dem Entwurf zu Grunde lag.

Die Ausstellung in der Stadtpfarrkirche kann Montag bis Samstag von 9.30 bis 17 Uhr und an Sonntagen von 12 bis 17 Uhr besucht werden. heg