Im Rahmen der Bad Kissinger Gesundheitswochen fand ein Vortrag mit dem Titel „Vorstellung ausgewählter Forschungsprojekte“ des Instituts für Evidenzbasierte Kurort-Medizin und Gesundheitsförderung (IKOM) im ehemaligen Kurhausbad in der Prinzregentenstraße statt.

Das IKOM ist Teil des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und einzigartig in Deutschland.

Vier Studien vorgestellt

Die Referenten starteten mit einem kurzen Überblick über die Vielfalt der bereits geförderten Projekte und präsentierten vier ausgewählte Forschungsprojekte: „Betriebliche Gesundheitsförderung – der Kurort als Anbieter und Lotse“, durchgeführt in Bad Birnbach und „PflegePrevent – Präventiv der Arbeitsbelastung von Pflegekräften begegnen“, durchgeführt in Bad Reichenhall sowie „Gesunder Schlaf durch innere Ordnung“, durchgeführt in Füssen und Umgebung. Diese drei Studien sind bereits abgeschlossen.

Bei allen Studien konnten signifikante Verbesserungen bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bezüglich Stressreduktion oder Verbesserung der Schlafqualität beobachtet werden.

Anmeldung noch möglich

Die vierte Studie mit dem Schwerpunkt „Erholsamer Schlaf“ in Bad Kissingen läuft aktuell noch. Interessierte, die die Einschlusskriterien für die Studie erfüllen und in Betrieben in der Region Bad Kissingen /Unterfranken arbeiten, können sich noch bis Ende November 2023 anmelden. Das Projekt wird von der Universität Würzburg federführend durchgeführt. Weitere Partner sind unter anderem die Stadt Bad Kissingen und die KissSalis Therme .

Im Rahmen der Studie bekommen die Teilnehmer ein zweitägiges Präsenztraining in Bad Kissingen , bei dem auch sogenannte ortsgebundene Heilmittel zum Einsatz kommen: Thermalanwendungen, sowie ein Heilwasser-Tasting in der Wandelhalle.

Weitere Informationen zur Studie „Erholsamer Schlaf“ gibt es bei der der Universität Würzburg , Ansprechpartnerin ist Anna Kirchner. Kontakt: IKE-B-Schlafstudie@ukw.de oder Tel.0931/201 473 76. red