René Keller, der den Kunden in der Geschäftsstelle Hammelburg bereits als Privatkundenberater bekannt ist, hat vor kurzem an der Bayerischen Sparkassenakademie in Landshut sehr erfolgreich den Studiengang „Bankfachwirt S“ abgeschlossen, teilt die Bank in einer Pressemeldung mit.

Der Studiengang „Bankfachwirt S“ ist ein Entwicklungsgang, der viel Fach- und Schwerpunktwissen sowohl für die Beratung als auch für Aufgaben in internen Abteilungen vereint.

So bekommt man neben einem umfassenden Einblick in volks- und rechtswissenschaftlichen Themen auch fundiertes Fachwissen im Bereich der Sparkassenbetriebswirtschaft mit Grundlagen der Finanzmathematik, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bad Kissingen , Roland Friedrich , gratulierte dem erfolgreichen Absolventen, bedankte sich für seine Bereitschaft zur qualifizierten Weiterbildung und wünschte ihm weiterhin viel Erfolg für die Zukunft.

red/Foto: Michael Rendl