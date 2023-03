Die Erleichterung bei allen Verantwortlichen war am Samstagabend sehr groß, als endlich im dritten Anlauf mit Raphael Stoll ein neuer 1. Kommandant und mit Frederic Henz ein neuer Stellvertreter und 2. Kommandant gefunden und gewählt wurde. „Ich bin sehr stolz, dass es heute so ausgegangen ist“, zeigte sich auch der 1. Bürgermeister Mario Götz sehr zufrieden.

Gerade im Hinblick auf das 150-jährige Jubiläum in diesem Jahr und auch für die Zukunft der Hassenbacher Feuerwehr war das ein richtungsweisender Abend. Jetzt ist die Führungsriege komplett und die Vorbereitungen für das geplante Fest im September können intensiviert werden.

Mit dem Wahltag endete auch die Tätigkeit des bisherigen Stellvertreters und die ganze Zeit als 1. Kommandant fungierenden Tobias Schmitt, der als 2. Kommandant zurücktrat. Bürgermeister Mario Götz bedankte sich bei Tobias Schmitt für seine fast achtjährige Tätigkeit als stellvertretender Kommandant mit einer kleinen Aufmerksamkeit, und bat die Feuerwehrkollegen, die Wehr auch in Zukunft so gut zu unterstützen wie bisher. Auch Kreisbrandrat Benno Metz war froh über den Ausgang der Wahl und bedankte sich bei den Gewählten für ihre Bereitschaft, diese Ämter auszuüben.

In seinen weiteren Ausführungen teilte er mit, dass auch die Feuerwehr Erste-Hilfe- Lehrgänge anbietet und auch das Fahrsicherheitstraining des ADAC in Schlüsselfeld genutzt wird. Weiterhin wies er darauf hin, dass das Thema Waldbrandgefahr aufgrund der Klimasituation immer mehr in den Fokus rückt. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine lange Nacht der Feuerwehr geben. Am Ende dankte er allen Feuerwehrleuten für ihren Dienst.

Ebenfalls erfreut über den Ausgang der Wahl zeigte sich Kreisbrandmeister Torsten Büchner. Er bat die Anwesenden, die Neugewählten bei ihren neuen Tätigkeiten tatkräftig zu unterstützen. Auch er bedankte sich bei Tobias Schmitt für seine bisherige Tätigkeit und warb abschließend für gemeinsame Übungen der Jugendfeuerwehrleute in den Ortsteilen.

Weiter im Blick hat die Feuerwehrführung zusammen mit dem Bürgermeister die mögliche Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Hassenbacher Wehr.

Holger Fröhlich vom Roten Kreuz stellt noch das Projekt „ Helfer vor Ort “ vor. Helfer vor Ort sind entsprechend für diesen Einsatz gut ausgebildete Personen, die bei Notfällen von der Integrierten Leitstelle zusätzlich zu dem entsprechenden Rettungsmittel gerufen werden, um die Primärversorgung „vor Ort“ durchzuführen. Die Helfer vor Ort arbeiten freiwillig und unentgeltlich und werden beim Einsatz mit einem AED Defibrillator, einem Fahrzeug und einem Notfallrucksack ausgestattet. Gerade auch bei der Feuerwehr sind Helfer vor Ort eine sehr sinnvolle Ergänzung.

Marcus Leitner