Die Blaskapelle Ebenhausen legt großen Wert auf eine fundierte Musikausbildung und freut sich, dass es wieder sechs Nachwuchsmusiker geschafft haben und erfolgreich ihre Leistungsabzeichen in Theorie und Praxis bestanden haben. Die Zwillinge Rebekka und Christian Plescher legten das silberne Musikabzeichen (D2) an der Klarinette und der Posaune ab. Das bronzene Leistungsabzeichen (D1) bestanden Lotte Hartung und Leni Zänglein beide am Altsaxofon, Leni Dees an der Trompete und Leo Pfeuffer an der Posaune.

Nach dem Juniorabzeichen, das vereinsintern nach etwa zwei Jahren Musikunterricht abgelegt wird, können die Musikschülerinnen und -schüler das D1-Abzeichen und Fortgeschrittene das D2-Abzeichen ablegen, die beide bereits Standard für die Musiker der Blaskapelle Ebenhausen sind. Die Prüfungsvorbereitung erfolgt zum einen über Fachdozenten des Nordbayerischen Musikbundes und zum anderen durch die Ausbilder des Vereins in Theorie und Praxis. Um die komplette Organisation der Ausbildung der Nachwuchsmusiker kümmert sich bei den Ebenhäuser Musikern bereits seit Jahren äußerst erfolgreich Richard Dees.

Die Nachwuchskapelle „Notenkiller“, in der sich alle Jungmusiker nach der erfolgreich abgelegten D1-Prüfung beweisen können, ist demnächst mit einem Platzkonzert beim „Ebenhäuser Pfingstmärktle“ am Sonntag, 28. Mai, um 15 Uhr am Schlossplatz zu hören. Außerdem veranstaltet die Kapelle Anfang Juli einen Vorspielnachmittag unter dem Motto „Jugend musiziert“, bei dem alle Musikerinnen und Musiker in Ausbildung zu hören sein werden. kme