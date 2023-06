Das Pflegenetzwerk im Landkreis Bad Kissingen bietet am Dienstag, 27. Juni, 14 bis 16.30 Uhr, einen Vortrag zum Thema „ Entspannung und Erholung trotz Pflege daheim“. Geplant sind auch Praxisübungen.

Viele pflegende Angehörige fühlen sich angesichts ihrer täglichen Pflegeaufgaben überlastet und erschöpft. „ Entspannung für den Pflegealltag – einfache Übungen im Sitzen erlernen“, nennt sich ein Angebot des Pflegenetzwerks in Zusammenarbeit mit Expertin Michaela Maack. Der Termin findet im Konferenzraum im vierten Stock des ZTM (Zentrum für Telemedizin) in der Münchner Straße 5 (Berliner Platz) in Bad Kissingen statt.

Das eigene Wohlbefinden

Die Pflege eines Angehörigen dauert im Durchschnitt zehn Jahre, viele Angehörige erleben Höhen und Tiefen im Pflegealltag. Daher ist es wichtig, das eigene Wohlbefinden im Blick zu haben, um die schwierigen und anstrengenden Situationen, aber auch den Alltag in Normalität gestalten zu können. Mit einfachen Übungen zur Entspannung für Körper und Seele kann das innere Gleichgewicht gestärkt und Lebensqualität zurückgewonnen werden. Welche Übungen das sind, demonstriert Michaela Maack.

Fragen und Austausch

Im Anschluss wird es Gelegenheit für Fragen und Austausch über die eigene Pflegesituation daheim geben. Da die Plätze für das Treffen im Juni begrenzt sind, wird um Anmeldung gebeten bei Katja Kippes per E-Mail an katja.kippes@kg.de oder unter Tel. 0971/ 801 51 51. Das vollständige Programm und alle Hintergründe zum Netzwerk finden Interessierte unter kg.de/pflegenetzwerk. Das Landratsamt ist gut per Bus und Bahn zu erreichen. Dazu kann man unter webapp.wohin-du-willst.de die beste Verbindung finden. red