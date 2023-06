Bei schönstem Wetter wanderte der Rhönklub Bad Kissingen am Sonntag mit dem bewährten Wanderführer Matthias Reichert eine wunderschöne Tour am grünen Band entlang. Vom Grenzdenkmal bei Zimmerau führte der Weg über eine alte Panzerstraße am Naturlehrpfad entlang durch das Nonnenholz nach Rieth mit den vielen wunderschönen Fachwerkhäusern und der Möglichkeit einer ersten Einkehr, die man gerne nutzte.

Nachdem der Durst gestillt war, ging es bergauf über Ablingshausen zur wunderschön im Wald gelegenen St.Ursula-Kapelle. Hier kam dann die Rucksackverpflegung zum Einsatz.

Auf dem Rückweg waren mehrmals das Schloss Sternberg und von weitem der riesige Bayernturm zu sehen. „Der nette Wirt öffnete extra für seinen Ausschank, normalerweise war das Lokal geschlossen“, berichtet Hans-Jürgen Neumann. Ein paar Wanderer, die wohl die Anzahl der vielen Stufen unterschätzt hatten, machten sich an den Aufstieg im Turm. Oben angekommen, waren die Knie weich, aber die Rundum-Aussicht entschädigte. Nach der Stärkung ging es zurück nach Hause. red