Der Internationale Austauschdienst veranstaltet in den Osterferien wieder das Projekt „Das internationale Klassenzimmer“ in England . Um die freien Plätze können sich nun auch Jungen und Mädchen im Alter von elf bis 17 Jahren aus Bad Brückenau bewerben, heißt es in einer Pressemitteilung des Internationalen Austauschdienstes.

Vom 2. bis 15. April geht es nach Thanet am Südost-Zipfel Englands , direkt am Meer. Hier werden die Teilnehmer bei englischen Gastfamilien wohnen: Zwei Wochen lang lebt man wie ein eigenes Kind der Familie, so dass man den englischen Alltag „hautnah“ kennenlernt. Die Gastfamilien nehmen seit vielen Jahren ausländische Gäste bei sich auf und versuchen, ihnen einen guten Einblick in den „British way of life“ zu geben.

An den Vormittagen findet ein Englischunterricht in der örtlichen Ferienschule statt: In Internationalen Klassenzimmern, gemeinsam mit Jungen und Mädchen aus Frankreich, Spanien und Italien, sollen Grammatik und Wortschatz erweitert werden, aber es soll auch die Angst vor dem Gebrauch der Sprache genommen werden. Nach dem Lernen gibt es Spaß: Auf dem Programm stehen Sport, Badenachmittage am Strand von Westgate-on-Sea und Ausflüge. Auch gibt es einige Exkursionen, natürlich auch nach London. Die Infounterlagen können kostenlos per E-Mail an klassenzimmer@austauschdienst.de angefordert werden (Alter, Klassenstufe und die Adresse angeben). red