Energie und Wasser sparen, Müll vermeiden, umweltfreundliche Verfahren anwenden sind Handlungsprinzipien der Hauswirtschaft . Das soll nach außen sichtbar werden. Das Kompetenzzentrum Hauswirtschaft mit Sitz in Weidenbach, Falkenhof 3, sucht deshalb vom 2. Januar bis 24. März 2023 bayernweit die besten Beispiele aus der betrieblichen Praxis.

Teilnahme an Wettbewerb

„Jeder spricht von Nachhaltigkeit. Hauswirtschaft lebt sie“, heißt es in einer Pressemitteilung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bad Neustadt. Der Wettbewerb richtet sich an hauswirtschaftliche Betriebe oder Dienstleister, die bereits erfolgreich nachhaltige Maßnahmen eingeführt haben. Dies kann verschiedene Bereiche der Hauswirtschaft betreffen wie Reinigung, Wäscherei, Beschaffung oder Entsorgung .

Die drei besten eingereichten Maßnahmen werden mit jeweils 1000 Euro honoriert. Die Siegerehrung findet im Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten statt. Im Anschluss werden beispielhafte Aktionen auf der Webseite und beim Symposium Hauswirtschaft im Oktober 2023 vorgestellt. Teilnehmende Betriebe erhalten so die Chance, sich innovativ, attraktiv und zukunftsorientiert zu präsentieren und damit andere zu motivieren. Infos und Anmeldung unter: stmelf.bayern.de/hwwettbewerb. red