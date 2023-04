Nach vier Jahren Pause konnte es die Jugendblaskapelle Großwenkheim gar nicht mehr erwarten, endlich wieder das traditionelle Osterkonzert in Maria Bildhausen zu spielen. Dies merkte man auch beim Eröffnungsstück „Vita pro Musica“. Wie Dirigent Marn Reinhard nach dem Stück anmerkte, beschreibt es gut, wie das Leben der Musiker mit der Musik, teilweise über mehrere Jahrzehnte, verbunden ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Jugendblaskapelle.

Der Gesamtleiter von Maria Bildhausen , Rainer Waldvogel, begrüßte die zahlreichen Gäste zu dem seit bereits mehr als 40 Jahren stattfindenden Osterkonzert. Er freute sich, dass die Jugendblaskapelle Großwenkheim wieder mal ihren zahlreichen Fans aus Maria Bildhausen und Umgebung aufspielte, heißt es weiter. Danach ging es schwungvoll mit dem „Prinz-Eitel-Friedrich-Marsch“ weiter. Es folgte ein „Besuch bei Offenbach“ mit verschiedenen Melodien aus der Feder des bekannten Komponisten.

Bejubelt wurde vor allem der allseits bekannte Can-Can, der den Schluss dieses anspruchsvollen Stückes bildete. Mit dem nächsten Stück „Gonna Fly Now“ verband Reinhard den Aufbruch im Musikverein nach der coronabedingten Zwangspause.

Bis zu 60 Jahre aktives Musizieren

Es folgten die Ehrungen langjährig aktiver Musiker, die die Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes, Birgit Döhler, durchführte. Sie sprach in ihrem Grußwort ein Lob für die aktive Vereinsarbeit aus und betonte, dass Musik alle Menschen, egal welchen Alters, Aussehens oder Nationalität, verbindet. Zusammen mit den beiden Vorsitzenden Rainer Fries und Stephanie Geiling führte Birgit Döhler die Ehrungen der Musiker für zehn, 20, 30, 40, 50 und 60 Jahre aktiven Musizierens durch.

Besonders die Ehrung für 60 Jahre aktives Musizieren für den langjährigen Dirigenten und Posaunisten Edmund Reinhard ist nicht alltäglich und wurde von den Musikern und vom Publikum mit langanhaltendem Applaus gewürdigt.

Weiter wurden geehrt für zehn Jahre akves Musizieren: Lina Kastl, Madeleine Sotier. Seit 20 Jahren musizieren Daniel Derleth, Stefan Derleth, Maximilian Erhart, Isabella Weigand und seit 30 Jahren Stephanie Geiling. Seit 40 Jahren sind Rainer Fries, Marco Geßner und Melanie Geßner aktive Musikanten . Horst Erhart, Dieter Gehring, Monika Geßner, Wolfgang Geßner, Gerlinde Müller und Günter Müller wurden für 50 Jahre aktives Musizieren geehrt.

Musikabzeichen für die Jüngsten

Nach den Ehrungen für die Musiker, die schon länger dabei sind, würdigte Vorsitzende Stephanie Geiling die Leistung der beiden jüngsten Musikerinnen in den Reihen der Blaskapelle. Die beiden Saxofonistinnen Emily Morber und Lucia Sotier haben kürzlich ihr bronzenes Musikerleistungsabzeichen erfolgreich bestanden. Nun ging es mit Musik weiter, beim Walzer „Fast Himmelblau“ und der „La Brass Polka“ zeigten die Musiker ihr Können. Beim Robbie Williams Medley „Let Me Entertain You“ stellte die Blaskapelle aber unter Beweis, dass sie auch rockige Töne anschlagen kann. „Winnetou & Old Shatterhand“ lud dann zum Schwelgen in Kindheitserinnerungen ein, bevor als letztes Stück „Sweet Caroline“ folgte. Das begeisterte das Publikum so sehr, dass nach vielen Zugaberufen noch die Polka „Ehrenwert“ folgte. red