Vier Jahre hatte eine coronabedingte Zwangspause geherrscht, dann war es endlich wieder so weit: Der Schüleraustausch des Philipp-von-Schönborn-Gymnasiums Münnerstadt mit dem Kossuth-Lajos-Gimnázium Mosonmagyaróvár konnte in eine neue Runde gehen.

Im März startete deshalb eine Münnerstädter Schülergruppe zu ihrem Besuch in Ungarn und wurde dort auf das Herzlichste aufgenommen. Im Gegenzug sind nun die ungarischen Austauschpartner in Münnerstadt zu Gast. Sie wurden von Bürgermeister Michael Kastl empfangen. Dabei waren sich alle Beteiligten einig, dass dieser Schüleraustausch eine wertvolle Chance zur Völkerverständigung darstellt und in jedem Fall aufrechterhalten werden soll. Dementsprechend zuversichtlich blicken beide Seiten in die Zukunft und freuen sich auf ein Weiterbestehen dieser über 30 Jahre alten Tradition. red