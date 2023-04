Die Kegelabteilung des TSV Oerlenbach konnte nach mehr als drei Jahren Pandemiepause endlich mal wieder das Großgemeindeturnier für Privat- und Freizeitkegler austragen. Die Resonanz gerade bei den jüngeren Teilnehmern aus Vereinen, Abteilungen und Gruppen war enorm und die Kegler des TSV freuten sich sehr über den Zuspruch.

Es waren 145 Kegler in 17 Herren- und vier Damenmannschaften sowie zwölf Jugendliche unter 16 Jahren am Start. Jeder Spieler konnte zwei Durchgänge mit je 30 Kugeln machen, davon 15 in die Vollen und 15 beim Abräumen. Insgesamt wurden mehr als 8000 Kugeln geschoben.

Bei den Herren siegten die Fußballer des TSV Oerlenbach mit Michael Bieber, Markus Braun, Florian Vierheilig und Sandro Cazzella mit 454 Holz vor den Alten Herren des TSV Oerlenbach mit Dominik Röhner, Patrick Schlererth, Tobias Ehehalt und Thomas Braun, die 437 Holz getroffen hatten. Dritter wurden die Schützen Eltingshausen mit 430 Holz . Es spielten Wolfgang Bayer, Jürgen Reith, Hedwig Simon und Clemens Simon.

Einzelbester wurden bei den Herren mit 136 Holz Dominik Mohr vor Michael Bieber mit 124 Holz und Dominik Röhner mit 117 Holz .

Bei den Damen siegten die Chickenwings (354 Holz ) mit Maya Mützel, Hanna Fesser, Selina Bayer und Katrin Weingart. Zweiter wurden die Frauen des Musikvereins Oerlenbach (304 Holz ) Hier spielten Nicole Büttner, Marina Erhard, Martina Thurm und Amelie Feser mit. Dritter wurde die Fitnessabteilung des TSV Ebenhausen (285 Holz ), gespielt haben Sabine Geburzi, Steffi Lutz, Nicole Wehner und Claudia Bode. Einzelbeste bei den Damen war Birgit Hoch mit 113 Holz vor Birgit Schönwiesner (107 Holz ) und Hedwig Simon mit 105 Holz .

Zwölf Jugendliche unter 16 Jahren spielten den Einzelsieger aus: Hier gewann Jasmin Geburzi (72 Holz ) vor Ben Wehner (69 Holz ) und Amelie Feser mit 67 Holz .

Für alle Jugendlichen und die ersten drei der jeweiligen Mannschaften und Einzelsieger wurden bei der Siegerehrung Sachpreise überreicht.

Schnuppertraining für Interessierte ist immer dienstags ab 19 Uhr in der Wilhelm-Heglerhalle in Oerlenbach (Jugendliche ab 18 Uhr nach telefonischer Vereinbarung unter 09725/ 97 53), Training auf den vier Bahnen bei der DJK Schweinfurt donnerstags ab 16 Uhr nach Vereinbarung unter Tel. 09725/97 53. red