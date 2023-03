Bei der Frühjahrs-Diözesanversammlung der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) in Dipbach ist Emma Söder ( Oberthulba ) in den ehrenamtlichen Diözesanvorstand gewählt worden. Gemeinsam mit den bereits seit eineinhalb Jahren gewählten Diözesanvorsitzenden Jule Hack (Kronungen), Rebekka Hettrich (Essleben) und Manuel Rettner (Stammheim) wird sie im kommenden Jahr die KLJB Würzburg gestalten, schreibt der Verband in einer Pressemitteilung.

Im Mittelpunkt der Arbeit wird das 75. Jubiläum des KLJB-Diözesanverbands Würzburg stehen. Auch die Versammlung war geprägt von dem Jubiläum . So wurden zum Beispiel bei einem interaktiven Quiz Fragen zur Vergangenheit der KLJB und zu den Veranstaltungen im Jubiläumsjahr gestellt. Einstimmig verabschiedeten die Delegierten das Positionspapier „Landwirtschaft in der Krise“.

Gemeinsam mit der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) ist die KLJB Trägerin der Ländlichen Familienberatung (LFB) im Bistum Würzburg . Diese feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Mit dem Positionspapier solle die Wichtigkeit der Beratungsstelle in der heutigen Zeit hervorgehoben werden.

Der Diözesanversammlung ging ein Studienteil am Samstagabend voraus. Bei einem fränkischen Kochabend entstand ein vegetarisches regionales Gericht, und die Teilnehmenden konnten selbst Sauerkraut herstellen.