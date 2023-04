Nach drei Jahren Pause – wegen der Pandemie – hat in Volkers wieder eine Müllsammelaktion unter dem Motto „Rama Dama“ stattgefunden. Eine Gruppe hat im und um das Dorf herum Wege und Wiesen gesäubert, und eine andere Gruppe sammelte den sperrigen Müll mit Auto und Anhänger ein.

Viele Kinder haben sich beteiligt und sich dabei so ihre Gedanken gemacht. Am meisten waren sie darüber entsetzt, dass so viel Sperrmüll im Wald entsorgt wird. Sie können gar nicht verstehen, warum das so ist. Man kann doch seinen Müll ordentlich in die Tonne werfen oder abgeben.

Besonders ekelig fanden sie es, dass in den Fluren unterhalb der Autobahn viele Pinkelflaschen und sogar Fäkalien lagen. Trotzdem haben sie sich nicht abschrecken lassen und sammelten weiter.

Nach getaner Arbeit haben sich alle erstmal gründlich die Hände gewaschen. Bei der Stärkung unterhielten sich alle über die Umweltsünder.

Das Fazit eines jungen Müllsammlers war: „Schade, dass mein Kumpel nicht dabei war, er hat eine richtig coole Aktion verpasst.“

Die Volkerser Ortsreferentin Heike Kötzner schreibt der Presse, wie stolz sie auf das Engagement der Müllsammler ist, besonders auf die Kleinen. Der Bauhof hatte die Utensilien bereitgestellt, die Stadt Brötchen spendiert und die Getränke die Feuerwehr Volkers . red