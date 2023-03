Die Volkshochschule hat Kreativ-Kurse für Kurzentschlossene im Programm: Mit Farben , Strukturen und Muster kann man sich am 31. März und am 1. April in der Buntpapierwerkstatt in Bad Kissingen beschäftigen. Es werden feine Kleisterpapiere entstehen, die sich wiederum für Papier- und Buchbindearbeiten, Schachtelbau und Kalligrafie eignen.

Im Workshop Modeldruck, der wie die Buntpapierwerkstatt in der Orangerie des Museums Obere Saline stattfinden wird, werden etwa 4000 moderne und historische, holzgeschnitzte Modeln aus aller Welt zur Verfügung stehen, um damit Papier, Stoff und Filz zu veredeln. Es gibt zwei Termine am 13. und 14. April zur Auswahl.

Die Welt der schönen Buchstaben steht im Mittelpunkt von zwei Handlettering-Kursen in Bad Kissingen am 27. Mai.

Drei Tage lang kann man sich im Mai unter professioneller Anleitung der Bildhauerin Kathrin Hubl mit der Anfertigung einer Skulptur aus Holz nach eigenen Entwurf auseinandersetzen. Verschiedene Techniken des Holzbildhauens werden angewendet und eingeübt, während das eigene Werk Fortschritte macht. Der Kurs wird vom 5. bis 7. Mai im Museum Obere Saline stattfinden.

Holz zu Werkstücken formen kann man auch in den Drechselkursen der Volkshochschule. Am 31. März gibt es einen Kurs für Fortgeschrittene, bei dem es um die Herstellung von größeren Schalen und Flügelschalen gehen wird. Weitaus härter und spröder als Holz ist das Material Stein, aus dem im Workshop Steinbildhauen vom 16. bis 18. Juni eine Skulptur herausgearbeitet wird. Auch dieser Kurs findet in der Oberen Saline statt.

Ausführliche Kursbeschreibungen, noch mehr Kurse und die online-Anmeldung sind im Internet unter vhs-kisshab.de zu finden. red