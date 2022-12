In den letzten Tagen vor Weihnachten hieß es an der Anton-Kliegl-Mittelschule , den Unterricht im Klas-senverbund einmal beiseitezulassen und dafür eine offene, jahrgangsstufenübergreifende Projektwoche auszurufen. Das Schulhaus sollte ansprechender und schülerfreundlicher gestaltet werden. Hierfür sollten neue Kunstwerke und Skulpturen entstehen.

Daher überlegten sich die Lehrerinnen und Lehrer, welche Workshops, Projekte oder Sportarten sie anbieten könnten, was dazu führte, dass die über 500 Schüler aus mehr als 30 Kursen auswählen konnten, wie es in einer Pressemitteilung der Schule heißt. Neben dem Herstellen von Skulpturen, der digitalen Arbeit mit dem I-Pad, der Theatergruppe oder einem Erste-Hilfe-Kurs konnten die jungen Leute sich in ganz unterschiedlichen In- und Outdoorsportarten betätigen, gemeinsam Brettspiele ausprobieren, einen Comic entwerfen, Musikinstrumente selbst bauen, weihnachtliche Dekorationen und Geschenke basteln oder auch weihnachtliches Gebäck herstellen.

Damit die Projektwoche gelingen konnte, brauchte es Sponsoren wie dem Labor LS SE & Co. KG aus Großenbrach, denn nur so konnten Materialien wie Leinwände, Farbe, Pinsel, Papier und so weiter angeschafft und auch die Eintrittsgelder oder Buskosten bezahlt werden, wie es in der Pressemitteilung heißt. Kurz vor Ferienbeginn überzeugte sich Frank Kugler vom Labor LS persönlich von den Fortschritten vor Ort und konnte die Spende an Rektor Hans-Jürgen Hanna sowie an die Projektinitiatorin Frau Ditzel übergeben. Der Elternbeirat schenkte außerdem Kinderpunsch aus.

Abschluss der Projektwoche bildete die Aufführung des „missglückten Krippenspiels“ der Theatertruppe, unterstützt von den Liedern der Chorgruppe sowie der Vorführung der „Bakedance“-Kids, die nicht nur Plätzchen gebacken, sondern auch eine Hip-Hop-Choreographie einstudiert hatten.

Im neuen Jahr kann sich dann jeder bei einer Vernissage die Kunstwerke, Fotos und Produkte der jungen Leute ansehen. Der Termin wird noch bekanntgegeben. red