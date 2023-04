Für Patentinhaber und solche, die es werden wollen: Nach zahlreichen Anläufen in der Vergangenheit ist es nun so weit. Ab dem 1. Juni 2023 kann mit der Stellung eines einzigen Antrags beim Europäischen Patentamt (EPA) ein einheitlicher Patentschutz in bis zu 25 EU-Mitgliedsstaaten erlangt werden.

Verfahren wird einfacher

Ab diesem Zeitpunkt nimmt auch das Einheitliche Patentgericht seine Tätigkeit auf. Für Anmelder wird das Verfahren damit wesentlich einfacher und kosteneffizienter.

In der aktuellen Übergangsphase seit Anfang 2023 sind beim EPA bereits zahlreiche Anträge auf einheitliche Wirkung und/oder Verschiebung der Erteilung eingereicht worden.

Was genau bedeutet das nun für aktuelle Patentinhaber und zukünftige Patentanmelder? Was gibt es allgemein im Zusammenhang mit einer erfolgreichen Patentanmeldung von der Idee bis zur Verwertung zu beachten? Welche Fördermöglichkeiten gibt es?

Antworten darauf sowie viele weitere Informationen zu diesem Themenfeld erhalten die Teilnehmenden der kostenfreien Veranstaltung „Erfolg mit Patenten – Chancen durch das neue EU-Einheitspatent“ am Mittwoch, 26. April, von 14 bis 17 Uhr im Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum RSG Bad Kissingen .

Von der Idee bis zur Anmeldung

Erfahrene Referenten zeigen praxisnah und beispielhaft den Weg von der Idee über die Patentrecherche bis zur Patentanmeldung auf und geben einen Überblick über das neue EU-Einheitspatent. Abgerundet wird die Veranstaltung mit Informationen über die mögliche Förderung einer Patentanmeldung über das Förderprogramm WIPANO. Die Informationsveranstaltung wird im Rahmen des Zentrums Marke & Patent durchgeführt, einem Kooperationsprojekt der IHK Würzburg-Schweinfurt und des RSG Bad Kissingen , heißt es in einer Pressemeldung.

Weitere Informationen

Weitere Informationen sowie Anmeldung zur kostenfreien Veranstaltung des Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrums, RSG Bad Kissingen , unter Telefon: 0971-7236-0, E-Mail: anmeldung@rsg-bad-kissingen.de, Internet: rsg-bad-kissingen.de. red