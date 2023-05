Fein säuberlich auf einem Blatt aufgelistet hat Vorsitzender Ralf Ludwig die Themen, die er beim zweiten Stammtisch der Mitglieder des Stadtmarketing im KissVino ansprechen will und er beginnt mit einem wichtigen Thema, der neuen digitalen City Card, die sich – auch per App – mit beliebigem Betrag aufladen lässt und in allen Akzeptanzstellen in Bad Kissingen und darüber hinaus eingelöst werden kann. Der „Fränkische Markt“, die „Lange Kissinger Einkaufsnacht“ und weitere Vorhaben sollten dann folgen, aber so weit kommt das „Gesicht“ des Kissinger Einzelhandels gar nicht, denn seine Büroleiterin Ulrike Stegmann meldet sich zu Wort, kündigt eine Preisverleihung an und überreicht dem völlig überraschten Ludewig einen kleinen goldenen „Oscar“. In ihrer Laudatio meint sie: „Für seinen so selbstlosen, unermüdlichen, kostenlosen Einsatz bei Pro Bad Kissingen .“ Zu seinen Verpflichtungen als Vorsitzender habe Ludewig auch noch die Aufgaben des Geschäftsführers Klaus Bollwein übernommen, der schon seit Monaten erkrankt ist. Stegmann sieht Ludewig als Ideengeber und Schwungrad, der dabei immer bescheiden bleibt und meint: „Er hat Unglaubliches für den Verein geleistet.“ Der Beifall der anwesenden Mitglieder von Pro Bad Kissingen zeigt, dass der Verein wohl weiß, was für einen „Macher“ sie da seit Jahren an ihrer Spitze haben.