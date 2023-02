Heiligenfeld hat in einer gemeinsamen Untersuchung des Deutschen Dialogmarketing Verbands und absolit laut Pressemitteilung erneut beim E-Mail-Marketing eine Spitzenposition erreicht. In der Kategorie „Klinik“ belegte das Unternehmen Rang 1 von 26, indem es 89,1 Prozent der maximalen Punktzahl erreichte. Der Durchschnitt in der Branche „Gesundheit“ liegt bei 53 Prozent.

In allen sieben Themenbereichen konnten der Mitteilung zufolge Werte über dem Branchendurchschnitt verzeichnet werden. Untersucht wurden die Themenbereiche Dialog, Technik, Sicherheit, Neukunden, Automation, Recht und Gestaltung. Für jeden dieser sieben Bereiche wurde ein Index erstellt, welcher den jeweiligen Stand der Unternehmen in diesen Bereichen darstellt.

„Das E-Mail-Marketing ist ein wichtiger Baustein in unserer Gesamtstrategie, um unseren Patienten eine auf sie zugeschnittene Themenauswahl oder den zuweisenden Ärzten und Psychotherapeuten fachliche Informationen anzubieten“, sagt Iris Vollert, Marketingleiterin der Klinikgruppe laut Pressemeldung. red