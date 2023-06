Die Riedenberger Ministranten sind extra früh aufgestanden, um die tags zuvor gesammelten Blüten zu einem Teppich zu legen. Anschließend gab es noch vor der Prozession ein gemeinsames Frühstück im Pfarrsaal.

Nicht überall konnte im Raum Hammelburg am Feiertag eine Fronleichnamsprozession stattfinden, da nicht mehr überall ein Priester zur Verfügung steht. In Machtilshausen gab es eine solche unter Begleitung der örtlichen Musikvereinigung und der Fahnenabordnung der Freiwilligen Feuerwehr. Nach dem festlichen Gottesdienst in der Jakobuskirche durch Pfarrer Norbert Wahler trug Diakon Klaus Eckert die Monstranz mit dem Allerheiligsten durch die Straßen von Machtilshausen.

Auch in Rannungen entstand ein Blumenteppich für Fronleichnam . Das Thema war das Motto der jährlichen Kommunion, diesmal also „Baum des Lebens“. Ein Team aus jungen Familien, zumeist Müttter mit ihren Töchtern, hatten ihn vorbereitet. red