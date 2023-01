Die Weibersitzung der Elferratsdamen aus Aura geht in ihre nächste Saison. Die Faschingsfreunde Aura versprechen einen kurzweiligen Abend mit Büttenreden, Sketchen und Tanz und erinnern daran, dass es die Veranstaltung inzwischen seit 18 Jahren gibt

Traditionell ist die Weibersitzung der Faschingsfreunde Aura eine Sitzung nur für Frauen ab 18 Jahren. Sie findet am Donnerstag, 16. Februar, in der Festhalle in Aura statt und beginnt um 19.33 Uhr. Einlass ist ab 18.33 Uhr. Eine Kostümierung ist erwünscht.

Karten im Vorverkauf

Karten gibt es im Vorverkauf am Samstag, 4. Februar, ab 11 Uhr im Sportheim in Aura (Eingang links unterhalb der Festhalle ). Ab 8 Uhr wird die Wartezeit, wie schon in den Vorjahren, mit Kaffee und Kuchen versüßt, so die Faschingsfreunde. Wegen der großen Nachfrage werden pro Person maximal 16 Karten abgegeben. Eine Rückgabe der Karten ist nicht möglich.

Der Eintritt beträgt acht Euro. Im Anschluss an die Sitzung – etwa gegen 23.30 Uhr – wird auch Männern Einlass gewährt – kostenlos.

Eventuell vorhandene Restkarten können bei Gitte Kraus, Tel. 09704/58 99, erworben werden. red