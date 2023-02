Der Verein der Freunde des Frobenius-Gymnasiums Hammelburg e.V. lädt im Rahmen des Frobenius-Forums zu einem öffentlichen Vortrag ein. Referent ist Karl-Heinz Körblein. Der Vortrag findet am 16. März um 19 Uhr in der Aula des Frobenius-Gymnasiums statt. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten.

Nach seinem Abitur 1973 am Frobenius-Gymnasium begann er seine journalistische Karriere bei der Main Post in Hammelburg . Er stieg schnell in Führungspositionen in den Landkreisen Bad Kissingen, Bad Neustadt und Schweinfurt auf. Bis zu seiner Pensionierung Ende Juli 2018 war er Chefreporter in Schweinfurt. Karl-Heinz Körblein hat Veränderungen der Medienlandschaft miterlebt, Innovationen mitgestaltet, und das journalistische Handwerk zahlreichen Azubis, auch Personen des öffentlichen Lebens, vermittelt. Beispielsweise war er Ausbilder von Frank Markus Barwasser, alias Erwin Pelzig . Sein Vortrag gliedert sich in drei Schwerpunkte: Schulzeit, Berufslaufbahn inklusive Veränderungen in der Arbeit als Journalist und persönliche Sichtweise der heutigen und künftigen Medienlandschaft. red