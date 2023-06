Das Wochenende von Freitag, 9. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, steht in Arnshausen wieder ganz im Zeichen des Sportes.

Fußball-Gaudi

Der TSV Arnshausen organisiert am Freitag, 9. Juni, zum Auftakt des Sport-Wochenendes ab 19 Uhr sein Fußball-Gaudi-Turnier „Copa de Lollbach“ für Mixed-Mannschaften im Minispielfeld. Eine Anmeldung ist per E-Mail an fußballabteilung@tsvarnshausen.de erforderlich.

Schützenfest

Am Samstag, 10. Juni, findet das Schützenfest am Sportheim statt. Um 18 Uhr beginnt die Abholung der bisherigen Jugendschützenkönigin mit Blasmusik und Fahnenabordnung. Gegen 19.30 Uhr erfolgt die Prämierung des diesjährigen Vereineschießens, des Dorfkönigs und erstmalig des Dorfmeisters, teilt der Verein mit.

Turnfest

Am Sonntag, 11. Juni, können alle kleinen und großen Sportbegeisterten beim Turnfest ihre leichtathletischen Fähigkeiten zeigen. Beginn ist um 14 Uhr. Gleichzeitig dient diese Veranstaltung auch zur Abnahme des Deutschen Sportabzeichens, informiert der tsv.

Eine Anmeldung dazu ist möglich per E-Mail an 1.vorstand@tsvarnshausen.de An allen Tagen ist zudem Bewirtung mit Festbetrieb. sek