Alles, was sich die Krieger- und Soldatenkameradschaft (KSK) Frankenbrunn im vergangenen Jahr vorgenommen hat, hat auch geklappt, sagte Vorsitzender Herbert Schmid in der Jahreshauptversammlung.

Die Stiftung eines Taufbeckens für die St.-Bonifatius- Kirche Frankenbrunn war die wohl bedeutendste Aktion des Jahres. Die KSK habe schon mehrfach die Kirche, das Kriegerdenkmal und den Gedenkfriedhof an der Michaelskapelle in Frankenbrunn unterstützt. Als Mesnerin Irmgard Heinrich den Vorschlag machte, ein Taufbecken zu beschaffen, waren die Vorstandsmitglieder einstimmig dafür. Besonders bedankte sich der Vorsitzende bei den Kriegsgräbersammlern Michaela Hofmann, Heidi Schmid, Helmut Reuß und Volker Rommel.

Dann stellte der Vorsitzende die neue Hymne vor, die im Dachverband Bayerischer Soldatenbund 1874 vorgestellt wurde. Er sagte, er beabsichtige, die Hymne jeweils am Volkstrauertag zum Totengedenken spielen zu lassen.

Herbert Schmid berichtete von den Sportschützen und kündigte an, dass am Freitag, 16. Juni, der Markt Oberthulba ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle seine besten und verdiente Sportler ehrt.

Zum Ehrenmitglied wurde Alois Meder aufgrund seiner besonderen Leistungen in der KSK ernannt. Für ihre langjährige Treue zum Verein wurden schließlich weitere Mitglieder ausgezeichnet.

Die Treuenadel in Silber für 20 Jahre Mitgliedschaft erhielt Norbert Müller. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Betty Vogler, Herbert Schmid, Alois Baumgart, Michaela Hofmann und Herbert Gabel. Mit der goldenen Treuenadel für 40 Jahre wurden Rudi Siegl und für 45 Jahre Horst Vonroth, Alois Meder sowie Gerhard Ebert geehrt. red