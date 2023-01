Auch im Jahr 2023 bietet die Commerzbank in Zusammenarbeit mit den Nationalen Naturlandschaften Deutschlands Studierenden eine attraktive Möglichkeit, die schönsten Landschaften und Schutzgebiete kennenzuler-nen. Studierende können sich für ein drei bis sechs Monate dauerndes Praktikum in einem Nationalpark oder einem Biosphärenreservat bewerben, heißt es in einer Pressemitteilung des Unesco-Biosphärenreservats Rhön.

Ein Commerzbank-Umweltpraktikum bietet Studierenden die Chance, ihre Leidenschaft für den Naturschutz mit praktischen Erfahrungen zu verbinden und dabei wichtige Kompetenzen für die spätere Berufswahl zu erwerben. Es wird von vielen Hochschulen als Pflichtpraktikum anerkannt. Praktikantinnen und Praktikanten erhalten ein Praktikumsentgelt sowie Unterkunft oder einen Wohnzuschuss.

Für ein Praktikum im hessischen Teil des Unesco-Biosphärenreservats Rhön können sich Studierende beim Verein Natur- und Lebensraum Rhön e. V. bewerben. Der Verein vergibt für 2023 insgesamt sechs Praktikumsmonate, die meist an zwei Praktikanten mit je dreimonatiger Praktikums-dauer vergeben werden.

Im Rahmen des Praktikums erhalten Studierende Einblicke in die Arbeit im Unesco-Biosphärenreservat. Ausführliche Informationen sowie das Stellenprofil gibt es online unter umweltpraktikum.com. Über diese Seite erfolgt auch das Bewerbungsverfahren. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Januar, heißt es weiter. red