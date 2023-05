Die Pfingstferien stehen ganz im Zeichen der Zelttheater-Woche, die bis zum 2. Juni im Luitpoldpark stattfindet. Auf dem Open-Air-Gelände zwischen Tenniscafé und Saale-Mäander werden in diesem Jahr die Zelte aufgeschlagen. Unter dem Motto „Superhelden unter uns!“ gibt es täglich von 13-18 Uhr ein buntes Programm für kleine und große Besucherinnen und Besucher.

Eine Woche lang können Kinder im MoKiCa zu kleinen Waffelbäckerinnen und Bäckern werden. In verschiedenen Workshops haben die Kids die Möglichkeit, Tanzerfahrung zu sammeln oder eine Kampfsportart auszuprobieren. Einmal ein Feuerwehrfahrzeug mit Equipment unter die Lupe nehmen, das lässt nicht nur Kinderherzen höherschlagen. Geschicklichkeits-, Bewegungs-, Wurf- und Fangspiele direkt vom Erfinder erklärt bekommen oder in der Erfinder-Werkstatt selbst ein Spiel bauen. All das bietet die Zelttheater-Woche 2023 ihren Gästen.

Malen, schneiden, filzen

Die Dauerangebote auf der Wiese werden durch täglich wechselnden Aktionen ergänzt. Am Mittwoch können sich Kinder am Computer in einen Superhelden verwandeln lassen. Quizfragen zu Kinderrechten oder fernen Ländern beantworten und kleine Preise gewinnen, steht am Mittwoch im Programm. Für Kreative ist die Zelttheater-Woche ein wahres Mekka. Eine Woche lang dürfen kleine und große Künstlerinnen und Künstler malen, schneiden, sägen, filzen, falten – und neue, ideenreiche Objekte entstehen lassen.

Das Herz der Zelttheater-Woche ist ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, das mit Tanzeinlagen, Musikdarbietungen, Kampfsport-Vorführungen und vielem mehr für Unterhaltung bei den Zuschauerinnen und Zuschauern sorgt. Die Moderation übernimmt Wolfgang Schneller vom Theater Tiefflieger.

Für die Superhelden-Verpflegung sorgt unter anderem der FC06 Bad Kissingen .

Oberbürgermeister Dirk Vogel sagt: „Wir bieten als Stadt ganz viel für junge Menschen. Die Zelttheater-Woche gehört mit ihrem bunten Programm dazu.“

Hier gibt’s das Programm

Aktuelle Informationen zum Programm gibt es im Internet unter badkissingen.de/zelttheater-woche red