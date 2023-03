Seit Januar gehört die Franz-von-Prümmer-Klinik zur Hescuro Gruppe. Nun hat das Krankenhaus einen neuen Kaufmännischen Leiter.

Diese verantwortungsvolle Führungsposition hat zum 1. März Tibor Stuhl übernommen. „Wir heißen Sie als neuen Kaufmännischen Leiter herzlich willkommen“, begrüßte Alexander Zugsbradl, Vorstand der Hescuro Gruppe und Geschäftsführer der Klinik, den neuen Kollegen an seinem ersten Arbeitstag, so eine Pressemitteilung der Hescuro Kliniken.

Tibor Stuhl ist 43 Jahre alt und stammt aus Bad Neustadt. Nach dem Abitur hat er Gesundheitsökonomie an der Universität Bayreuth studiert und 2005 mit dem Diplom abgeschlossen.

Bad Neustadt und Bad Kissingen

Erste berufliche Erfahrungen sammelte er bei der Rhön-Klinikum AG , wo er sowohl als Nachwuchsführungskraft als auch als Vorstandsassistent tätig war. Es folgten ab 2010 verschiedene Stationen als Verwaltungsleiter, als stellvertretender Kaufmännischer Leiter und als Prokurist an mehreren Kliniken in Bad Neustadt und Bad Kissingen, so die Mitteilung weiter. 2018 kehrte Tibor Stuhl als Kaufmännischer Leiter ans Rhön-Klinikum zurück und übernahm die Verantwortung unter anderem für die Kreisklinik, den Campus Bad Neustadt und für Medizinische Versorgungszentren. Zuletzt war der Diplom-Gesundheitsökonom als Kaufmännischer Leiter des MVZ in Haßfurt tätig.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in Bad Brückenau “, sagte er bei der Begrüßung und unternahm anschließend eine Kennenlernrunde durchs Krankenhaus.

Dabei begleitet wurde Tibor Stuhl von Sophia Scheuring, der bisherigen kommissarischen Kaufmännischen Leiterin der Klinik, und von Ines Seitz. Sie hatte am 1. März ebenfalls ihren ersten Arbeitstag in der Franz-von-Prümmer-Klinik und ist für das Controlling zuständig.

Schon von Studium gekannt

Ein Aufgabengebiet, welches sie aus dem „Effeff“ beherrscht. Denn Seitz ist eine Rückkehrerin. „Ich war bis Oktober 2022 hier tätig“, berichtet die 44-Jährige. Nach nur fünf Monaten Pause kommt sie nun gerne an ihre bisherige Wirkungsstätte zurück, wird sie in der Pressemeldung zitiert. „Tibor Stuhl kenne ich bereits vom Studium“, verrät sie.

Seitz hat Gesundheitsökonomie an der Universität in Bayreuth studiert und 2006 mit dem Diplom abgeschlossen. Ihre ersten beruflichen Erfahrungen sammelte sie als Nachwuchsführungskraft bei der Rhön-Klinikum AG in Bad Neustadt sowie an den Standorten Hammelburg und Hildesheim. 2008 wechselte sie an die Franz-von-Prümmer-Klinik, der sie 14 Jahre treu blieb. „Ich habe als Assistentin der Verwaltungsleitung angefangen, mich parallel um das Qualitätsmanagement und um das Controlling gekümmert.“ Eine Zeit lang wurde ihr die Verwaltungsleitung übertragen, bis sie sich dazu entschied, ihren beruflichen Schwerpunkt auf das Controlling zu legen. Im Laufe der Jahre hat sie sich zu einer Expertin ihres Fachs entwickelt. „Wir freuen uns sehr, Sie wieder hier in der Franz-von-Prümmer-Klinik begrüßen zu dürfen“, so Zugsbradl.

Bei Sophia Scheuring, die in den vergangenen Wochen die kommissarische Kaufmännische Leitung übernommen hatte, bedankte sich der Vorstand für ihr Engagement. Sie wird nun den Aufgabenbereich an Tibor Stuhl übergeben.

red/Fotos: Kathrin Kupka-Hahn