An der Volkshochschule Hammelburg wurden jetzt zwei Erstorientierungskurse abgeschlossen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten ihre Bescheinungen von Vhs-Geschäftsführerin Claudia Beyrle überreicht, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Auch die beiden Lehrkräfte waren dabei: Lyudmila Jan aus Bad Kissingen und Gerd Schäfer aus Hammelburg .

Der Kurs richtet sich in der Regel an Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die keine gute Bleibeperspektive und deshalb auch keinen Zugang zu Integrationskursen haben. Nach Kriegsbeginn wurde diese Kursart schnell auch für Flüchtlinge aus der Ukraine geöffnet. Ziel war es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Lage zu versetzen, sich in der neuen Umgebung alleine zurechtzufinden.

In sechs Modulen (Alltag in Deutschland, Arbeit, Einkaufen, Gesundheit mit medizinischer Versorgung, Sprechen über sich und andere, Werte und Zusammenleben) fand der Unterricht in der Zeit von 20.Juni bis bis 10. Dezember statt, insgesamt 300 Unterrichtsstunden à 45 Minuten.

Der modulare Aufbau dieses Kurskonzeptes soll sicherstellen, dass zu jeder Zeit neue Teilnehmer aufgenommen werden können, während andere bereits in Integrationskurse wechseln und dann nicht mehr im Erstorientierungskurs gehen dürfen. Für die Lehrkräfte war das eine riesige Herausforderung, heißt es in der Pressemitteilung der Volkshochschule weiter. Denn während des Kurses stoßen immer wieder Neue ohne Vorkenntnisse dazu, und andere wechseln nach ihrer Zulassung in Integrationskurse meist nach Bad Kissingen. Zeitweise waren bis zu 25 Teilnehmende im Kurs.

Kleine Weihnachtsfeier

Zum Abschluss des ersten Erstorientierungskurses fand eine kleine Weihnachtsfeier statt. Jeder hatte etwas zum Essen mitgebracht und es gab Tee in allen Varianten. Eine Lehrerin steuerte Weihnachtsmusik bei, und es gab kleine Wichtelgeschenke.

Alle Teilnehmer kommen aus Hammelburg und den umliegenden Ortschaften. „Ich bin beeindruckt von den Geschichten, die die Schüler während der Weihnachtsfeier selbst erzählen konnten“, sagt Claudia Beyrle. Eine Schülerin , die seit Beginn des Kurses dabei ist, erwähnte, dass sie in Fuchsstadt wohne und für den Erstorientierungskurs mit dem Fahrrad nach Hammelburg fahre. An diesem Tag bei Minusgraden fahre sie auch, „so viel ist ihr das Deutschlernen wert“ . Sie starte demnächst in einen Integrationskurs in Bad Kissingen, morgens und nachmittags arbeite sie in einer Schule. Schwer falle ihr noch die Verständigung mit stark fränkisch sprechenden Personen. Mehrere Schüler erzählen, dass sie die „Natur lieben“ und sich deshalb in Hammelburg , „einer Stadt nicht zu groß und nicht zu klein“ gut aufgehoben fühlten.

Am Rande der Feier berichtete eine Schülerin , dass ihre Familie im russisch besetzten Osten der Ukraine lebe. Dort gebe es zeitweise keinen Strom, die Heizung gehe nicht und auch kein fließendes Wasser sei da. Ihre Angehörigen (über 70 Jahre alt) müssten frieren. Im Kurs ist auch ein junger Ukrainer (18 Jahre), der die Schule noch in der Ukraine fertigmachen konnte und jetzt Deutsch lernen will, um irgendwann vielleicht eine Lehre als Sanitärinstallateur machen zu können. Ein anderer Kursteilnehmer ist Computerexperte, er hilft den Lehrkräften bei Problemen mit der neuen digitalen Technik im Kursraum.

Neuer Kurs ab 9. Januar

Am 9. Januar startet ein Kurs, zu dem einige wenige Teilnehmer auch ohne Deutschkenntnisse aufgenommen werden könnten, heißt es in der Pressemeldung der Vhs. Auch ein neuer Wegweiserkurs, der besonders für neuankommende Ukrainer wertvoll ist, werde derzeit organisiert. Weitere Infos erhalten Interessierte unter vhs-kisshab.de oder im Vhs-Büro . red