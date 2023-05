Reibungslos verliefen die Neuwahlen bei der Jahreshauptversammlung des TSV Thundorf . Lediglich einen Wermutstropfen gab es, nämlich dass der langjährige Kapitän Dieter Büchner, zehn Jahre 1. und vier Jahre 2. Vorsitzender , nicht mehr dem Gremium angehört. Büchner, der ob seiner Verdienste um den Verein bereits 2014 zum Ehrenamtskreissieger gekürt wurde, hat in den 14 Jahren durch vielerlei Maßnahmen dem Verein seinen Stempel aufgedrückt.

Insgesamt 131 Mitglieder hat der TSV, wie Vorsitzender Max Geier berichtete. Davon sind 100 männlich und 31 weiblich. Zwei Kündigungen standen vier Beitritte gegenüber.

Er berichtete von fünf Veranstaltungen im vergangenen Jahr, inklusive das Sportwochenende, die Fränkischen Tage und die Kirchweih. Das Sportheim konnte sieben mal für Privatfeiern vermietet werden, was sehr erfreulich sei, so Max Geier. Ein Beweis, dass die Sanierung des Vereinsheimes ein Schritt in die richtige Richtung war, wie er befand.

Die 1. und die 2. Herrenmannschaft bestritten 50 Prozent der Spiele in Thundorf und genauso viele in Rothhausen, lautete eine weitere Info. Außerdem sei im vergangenen Jahr eine Gastronomie-Geschirrspülmaschine angeschafft worden. Lobend erwähnte der Vorsitzende den unermüdlichen Platzwart Gerhard Steinbeck und die Familie Büchner für ihren Einsatz an vielen Wochenenden und Tagen im Sportheim.

In der Abteilung Fußball wurden beide Mannschaften von Marco Schmitt und Markus Röß trainiert. Max Geier kümmert sich an den Spieltagen immer noch um die Zweite Mannschaft. Die Motivation sei immer noch groß, das Training gut besucht, hieß es. Erst kürzlich seien die Mannschaften in einem Trainingslager in Aalen gewesen. Nach 20 Spielen steht die 1. Mannschaft auf dem vorletzten Tabellenplatz. Alle 20 Spiele im Einsatz waren Manuel Saal, Tobias Geier und Jan Schubert. Die Zweite Mannschaft steht aktuell auf dem 2. Tabellenplatz.

Auch die Dartabteilung gab einen Bericht ab.

Schließlich wurden noch langjährige Mitglieder geehrt: Anja Braun und Waltraud Weigand (beide für 25 Jahre) und Christian und Johannes Imhäuser (beide für 40 Jahre).

Anschließend wurde der Vorstand neu gewählt, mit folgendem Ergebnis: Vorsitzender Max Geier, gleichberechtigte 2. Vorsitzende sind Fabian Seufert und Rene Saal (neu), Kassier Michael Weigand , Schriftführerin Katharina Braun und Jugendleiter Lukas Göbel.

Zu Beisitzern wurden Gerhard Steinbeck, Nicolas Klopf (neu), Bastian Schmitt (neu), Tobias Geier (neu) und Franz Saal bestimmt. mib