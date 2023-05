Die diesjährige Maibaumaufstellung in Ramsthal wurde von einer Maikundgebung begleitet. 18 Meter hoch ist der Maibaum in Ramsthal . Geschmückt ist er mit Zunftschildern der Landwirtschaft, Bäcker, Maurer und Dachdecker.

Doch eine Besonderheit, so der Kreisvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds Gerhard Klamet, unterscheidet den Ramsthaler Maibaum von allen anderen in Bayern: Neben dem Schriftzug des DGB zieren auch die Logos der Gewerkschaften IG BAU und IG Metall den reich geschmückten Baum.

Das sei kaum verwunderlich, sagte Klamet in seiner Begrüßungsrede zur politischen Maikundgebung, die zur feierlichen Aufstellung des Baums stattfand, sei doch der DGB-Ortsverein Ramsthal seit über einem halben Jahrhundert eine treibende Kraft in der Historie der örtlichen Maiveranstaltungen.

Über 100 Besucher waren bei der Kundgebung in der Ramsthaler Ortsmitte. Die Kundgebung des Gewerkschaftsbunds, die üblicherweise am ersten Mai in Bad Kissingen stattfindet, wurde dieses Jahr ausnahmsweise nach Ramsthal verlegt.

Die diesjährige Mairede hielt Thomas Hofmann von der IG BAU Mainfranken. Unter dem Motto „Solidarisch ungebrochen“ wies er auf die Wichtigkeit der Arbeitnehmervertretung hin. Es gehe in erster Linie um das Miteinander, so Hofmann. Die rote Nelke, Symbol für den ersten Mai, sei auch ein Symbol für Aufopferung und Solidarität. Heute sei diese Thematik wichtiger denn je.

In der Frage, was die Menschen derzeit am meisten beschäftigt, nannte Hofmann die zwar nun weniger starke, aber immer noch hohe Inflation sowie das Thema bezahlbarer Wohnraum.

Hier sieht Hofmann auch die Gewerkschaften in der Pflicht, Forderungen zu stellen und Missstände klar anzusprechen. Oft sei bei Arbeitgebern die Bereitwilligkeit, feststehende Regeln zu befolgen, nicht mehr gegeben. Immer seltener stehe der Mensch im Mittelpunkt.

Auch in der Verteidigung demokratischer Werte seien die Gewerkschaften weiterhin gefragt. Dass vielerorts gute Abschlüsse bei Tarifverhandlungen gefunden werden konnten, begrüßte Hofmann sehr.

Auch ein Jubiläum wurde angesprochen – vor 55 Jahren wurde der Ramsthaler Ortsverein des Deutschen Gewerkschaftsbunds gegründet.

Xaver Kerber, Vorsitzender des Ortsvereins, freute sich über das lange Bestehen, erzählte aber auch von Problemen, genug Nachwuchs für den Verein zu finden.