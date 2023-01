Symbolisch eine Baumpatenschaft übergab Bad Brückenaus 1. Bürgermeister Jochen Vogel in Anwesenheit vom 2. Bürgermeister Jürgen Pfister sowie einigen Stadträtinnen und Stadträten an Maximilian Jäger, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Brückenau .

Bereits im Sommer 2022 hat „Maxi“ Jäger im Zuge des Stadtfestes eine Ehrung zum Sportler des Jahres 2022 – für besondere Leistungen im Radsport – von der Stadt Bad Brückenau erhalten. Nun wurde mit einer Baumpatenschaft daran angeschlossen.

Maximilian Jäger ist aktuell Vizemeister und Europameister im Para Cycling. Es ist zu bewundern, wie er trotz Handicap und sportlich-bürokratischer Rückschläge seinen Weg erfolgreich meistert. Neben der Schule, dem Training und öffentlichen Auftritten hält Jäger auch gerne Motivationsvorträge, um Jugendlichen eine Inspiration zu sein.

Im November wurde ihm bei der Para-Sportlerin-und-Parasportler-Ehrung 2022 in Düsseldorf in der Kategorie Para Nachwuchssportlerin/Nachwuchssportler der dritte Platz verliehen.

Gutes Omen für Paralympics

Der, Maximilian Jäger in Bad Brückenau gewidmete, französische Ahorn, ist ein gutes Omen für die Paralympics 2024 in Paris, die der Radprofi zuversichtlich anpeilt, so die Mitteilung weiter.

Seine Schwestern Anne und Jette sind ebenfalls erfolgreich sportlich unterwegs. Anne Jäger wurde im Sommer ebenfalls aufgrund ihrer sportlichen Leistungen im Jahr 2022 – die sie neben dem Abitur erbrachte – von der Stadt für ihre besonderen Erfolge im Wildwasser-Kanufahren geehrt. Jette Jäger ist im Radsport auf einem Olympiastützpunkt aktiv.

Idee bei Neubepflanzung

Wegen einer Pilzerkrankung mussten im letzten Jahr alle Bäume um das Alte Rathaus entfernt werden.

Mit der Neubepflanzung des Rathausplatzes entstand die Idee, Baumpatenschaften zu vergeben. Stadträtin Eva Reichert-Nelkenstock war hier federführend beteiligt, schreibt die Stadt.

Eine Baumpatenschaft konnte jeder erwerben. Alle, die eine Baumpatenschaft übernommen haben, erhalten ein Schild am ausgesuchten Baum. Diese werden im Januar angebracht. red