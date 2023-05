Mit 60 Wanderern war der Grenzgang rund um Ebenhausen gut besucht. Manfred Greubel freute sich über die große Zahl an Teilnehmern, die am frühen Morgen aufbrachen und insgesamt 21 Kilometer entlang der Gemarkungsgrenze bewältigen mussten. Als Highlights der Tour gelten Drei-Marker, also Eckpunkte, an denen drei Gemeinden oder drei Kreise aufeinander stoßen.

Drei-Kreise-Marker

An der „krummen Birke“ ist so ein besonderer Ort. Die Grenzen der Altlandkreise Bad Kissingen, Hammelburg und Schweinfurt sind hier aufeinandergetroffen. Immerhin steht hier jetzt noch der Drei-Kreise Marker. Die „krumme Birke“ gibt es schon seit einiger Zeit nicht mehr, ein Bild des markanten Baumes hängt aber noch im Heimatmuseum.

Altbürgermeister Siegfried Erhard und Feldgeschworener Manfred Greubel, der für die Organisation an diesem Tag zuständig war, berichteten Historisches über die Flurnamen und Grenzen. Siegfried Erhard konnte mit einigen Anekdoten das Wissen der „Grenzgänger“ erweitern.

Gestaucht wurde auf der Tour zweimal. Bürgemeister Nico Rogge musste sich am Stein zwischen Ebenhausen , Oerlenbach und Arnshausen in die Hände von vier sachkundigen Männern begeben, und beim Drei-Kreise Marker „krumme Birke“ wurden Gemeinderätin Karin Haut und Elias Keßler dreimal hochgehoben und auf den Stein niedergelassen, damit sie diesen wichtigen Gelände-Punkt nie mehr vergessen. Elias war der jüngste Teilnehmer des Marsches und begleitete seinen Vater und seinen Großvater auf der Tour.