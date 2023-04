Starke Frauen sind immer wieder das Thema bei kulturbunt. Diesmal geht es um Frida Kahlo . Viele großartige Lebens-Künstlerinnen haben sich im Lauf der vergangenen zwei Jahrhunderte ihren Platz in der Kunstgeschichte gesichert, in den meisten Fällen gegen den Widerstand der patriarchalisch orientierten Gesellschaften.

An Samstag, 13. Mai, wird die Halle auf der Museumsinsel zum großen Atelier. Besucher können ihren eigenen gestalterischen Ambitionen freien Lauf lassen und Bilder im Stil von Frida Kahlo malen. Mit assistierender Unterstützung gelingen kleine Meisterwerke, heißt es in der Pressemitteilung von kulturbunt. Im Anschluss wird ein Kinofilm gezeigt. Der Film aus dem Jahr 2002 mit Salma Hayek in der Titelrolle zeigt die Biographie der berühmten mexikanischen Malerin Frida Kahlo (1907 bis 1954). Nach dem Film ist noch Zeit und Gelegenheit, die entstandenen Meisterwerke gebührend zu bestaunen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Einlass ist ab 18 Uhr, der Film beginnt um 19.30 Uhr in der Museumsinsel an der Turnhouter Straße.

Karten gibt es ab Freitag, 28. April, bei SASCH Taste & Smell, Tel. 09732/781 287. red